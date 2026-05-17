Kamu Müteahhitleri ve İş İnsanları Derneği (KAMİAD) 2. Olağan Genel Kurulu, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Genel kurulda, mevcut Genel Başkan Ali Adıgüzel üyelerin desteğiyle yeniden başkanlığa seçildi.

KAMİAD'ın 2. Olağan Genel Kurulu, 16 Mayıs 2026 tarihinde Ankara'da birlik ve beraberlik mesajlarının ön plana çıktığı geniş katılımlı bir organizasyonla yapıldı. Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen üyeler, sektör temsilcileri ve davetlilerin katıldığı genel kurulda, derneğin geçmiş dönem faaliyetleri değerlendirildi, sektörün karşı karşıya olduğu sorunlar ele alındı ve yeni dönem hedefleri paylaşıldı.

Genel kurulda konuşan KAMİAD Kurucu Genel Başkanı Ali Adıgüzel, kamu müteahhitlerinin uzun yıllardır dağınık bir yapı içerisinde mücadele ettiğini belirterek, KAMİAD çatısı altında güçlü bir birliktelik oluşturduklarını söyledi.

KAMİAD'ın yalnızca bir meslek örgütü olmadığını ifade eden Adıgüzel, 'KAMİAD, sektörün sorunlarını gündeme taşıyan, çözüm üreten ve kamu kurumları nezdinde görüşleri dikkate alınan güçlü bir sivil toplum kuruluşu haline geldi' dedi.

Göreve geldikleri günden itibaren ek fiyat farkı, süre uzatımı, tasfiye hakkı, sicil affı, hakediş süreçleri ve mevzuattan kaynaklanan sorunları ilgili kurumlara taşıdıklarını belirten Adıgüzel, Kamu İhale Kurumu, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile diğer kurumlarla yoğun temaslarda bulunduklarını kaydetti.

KAMİAD'ın yalnızca masa başında değil, sahada da aktif rol aldığını ifade eden Adıgüzel, 6 Şubat depremlerinin ardından 30 kişilik teknik ekiple Hatay'da hasar tespit çalışmalarına destek verdiklerini anlattı. Adıgüzel, 'Bizler sadece yüklenici değil, devletinin yanında ve onun emrinde görev yapan isimsiz kahramanlarız' ifadelerini kullandı.

Yeni dönemde şubeleşme çalışmaları, dijital üyelik sistemi, KAMİAD mobil uygulaması, ihale takip ve analiz platformu, hukuki danışmanlık ve tahkim merkezi, üniversite iş birlikleri, ortak satın alma modelleri ve sosyal sorumluluk projelerinin hayata geçirileceği bildirildi.

Genel kurulda yapılan seçim sonucunda Ali Adıgüzel, üyelerin güçlü desteğiyle yeniden genel başkanlığa seçilerek güven tazeledi.

KAMİAD'ın yeni dönem asil yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

'Ali Adıgüzel, Ali Kürşad Bozbaş, Baki Tokdaş, Ekrem İbili, H. Görkem Aktan, Hatice Keskin, İhsan Günergök, Mehmet Şahin Güneş, Müjgan Bozyel, Ömer Faruk Korkmaz, Süleyman Seydaoğlu, Yasin Bilmişoğlu, Yaşar Asiltürk, Yunus İçen ve Yunus Özkılıç.'

Genel kurul sonunda yapılan açıklamada, KAMİAD'ın yeni dönemde de kamu müteahhitlerinin hak ve menfaatlerini korumaya, sektörün sorunlarına çözüm üretmeye ve Türkiye'nin kalkınma hedeflerine katkı sunmaya kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.