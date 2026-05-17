Tunceli'de piyano eğitmeni Defne Bucak'ın öğrencileri tarafından hazırlanan yıl sonu piyano konseri yoğun ilgi gördü.

Tunceli'de piyano eğitmeni Defne Bucak'ın öğrencileri, yıl boyunca hazırladıkları eserleri düzenlenen programda izleyicilerle buluşturdu. Bu yıl ikincisi düzenlenen etkinlikte öğrenciler, klasik müzik eserlerinden türkülere, çocuk şarkılarından hafızalarda yer eden eserlere kadar geniş bir repertuvar sundu. Ailelerin ve sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde çocukların heyecanı dikkat çekti. Vali Yardımcısı Fikri Dağ'ın da katıldığı program boyunca öğrenciler salondan büyük alkış aldı.

'Küçük bir şehir ama çok güzel olanaklar tanınıyor'

Piyano eğitmeni Defne Bucak, 'Munzur Üniversitesi'nden 2 sene önce mezun oldum, 4 senedir çocuklarla piyano üzerine çalışıyorum. Mezun olduğum sene öğrencilerimle bir piyano dinletimi gerçekleştirdik. Çocukların orada motivasyon kazandıklarını gördüm, önlerine bir hedef koyduklarını gördüm. Öğrencilerimle birlikte sahne deneyimi yaşadım. Birlikte ilk sahne tecrübemiz oldu. Öğrencilerim bu dinletilerle birlikte hem çok iyi çalışıyorlar, hem çok motivasyon kazanıyorlar hem de çok güzel heyecanlar yaşıyoruz. Buradaki insanların, halkın desteğini alıyorum, valimizin desteğini alıyorum. Bu şekilde çok güzel etkinlikler yapıyoruz. Küçük bir şehir ama çok güzel olanaklar tanınıyor' dedi.

'Fazıl Say gibi çok ünlü biri olmak istiyorum'

Öğrencilerden Demirhan Gündoğdu, 'Piyano çalmak çok güzel bir his. Mutluyum, hep böyle olmasını istiyorum. Fazıl Say gibi çok ünlü biri olmak istiyorum' şeklinde konuştu.

6 yaşındaki Öykü Koç ise, 'Piyanoyu çok seviyorum, öğretmenimi de çok seviyorum. Bugün burada çok eğlendim, heyecanlandım, şarkı söyledik. Bugün mutlu oldum' diye konuştu.