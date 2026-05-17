Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan Saltuğ Taşlıdağ, hurdalıktan alarak babasıyla birlikte 4 ayda restore ettiği 1952 model pembe cipi düğün öncesi nişanlısı Ece Demirkıran'a hediye etti. O anlar renkli görüntülere sahne oldu.

Konacık Sanayi Sitesi'nde babası Murat Taşlıdağ ile birlikte eski araçların restorasyonunu yapan Saltuğ Taşlıdağ (28), nişanlısı Ece Demirkıran (26) için sıra dışı bir sürpriz hazırladı. Hurdalıkta terk edilmiş 1952 model bir cipi satın alan Taşlıdağ, babasıyla birlikte atölyelerinde hummalı bir çalışma başlattı. Gece gündüz demeden aracı tepeden tırnağa yenileyen baba-oğul, 4 ay gibi kısa bir sürede cipi modern teknolojiyle uyarlayarak pembeye boyadı. Konacık'taki atölye önünde tamamlanan pembe cip için çeyiz gönderme töreninde özel bir kortej oluşturuldu. Pembe tüllerle süslenen araç, davul-zurna eşliğinde çekiciye yüklendi. Çeyizlerin de develere yüklendiği geleneksel törende, çekici üzerindeki pembe cip ve beraberindeki konvoy Gümüşlük Mahallesi'ne doğru hareket etti. Caddelerde pembe cipi ve kalabalık konvoyu gören vatandaşlar ilgiyle izledi.

Hazırladığı sürprizle ilgili basın mensuplarına açıklama yapan Saltuğ Taşlıdağ, 'Babamla birlikte 4 ay süren bir çaba sonucunda 1952 model cipi 2026'ya uyarladık. Daha teknolojik hale getirdik. 1941 yılında üretildi. Biraz daha Bodrum'a uygun daha sportif iki çeker vaziyette eşime yaptık. Bugün ağırlık töreni var çeyizler gidiyor. Bunu da kızın çeyizi olarak teslim edeceğiz. Plakamızı özel aldık. Eşimin adı Ece, plakamız Ece 225. 25 Erzurumlu olduğumuz için 22-5 ise düğün tarihimiz 22 Mayıs ve tek seferde çıkarmış olduk. Eşime sürpriz olacak. Rengi özel olarak seçtik. Pembe Türkiye'de tek dünyada 2 adet var eşsiz kılan şey 2 adetten bir tanesi sadece pembe trafikte gezecek, diğeri müzede duruyor' dedi.

Baba Murat Taşlıdağ ise, cip restorasyonunun baba mesleği olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

'Biz baba mesleği olarak ciplerle uğraşıyoruz. 8 yıldır Bodrum'dayız. Gelinimizi Bodrum'dan aldık. Bir cipte gelinimize yaptık. Bundan önce zaten her eve bir cip kampanyası başlatmıştım. İlk evde gelinimin aracı olsun istedik. Bugün mutlu günümüz, ağırlıkta en ağırı olsun dedik, gelinime hayırlı olsun. Biz hurda cipleri toplayıp hayata döndürüyoruz geçen yıllarda 2-3 tane Bodrum-Muğla ve Fethiye emniyetine buna benzer cipler yapmıştık.'

Karşısında pembe tüllerle sarılı cipi görünce büyük mutluluk yaşayan gelin Ece Demirkıran ise kendisi için çok özel bir anı olduğunu belirterek, 'Çok mutluyum. Bu güzel hediyeyi bana layık gördükleri için nişanlıma, müstakbel eşime çok teşekkür ederim. Çok şaşırdım, Türkiye'de bu model askeri cipte pembe renk tek. Benim için yeniden restore ettiler. Hepsi özel olarak seçilmiş ve emek emek yapılmış' ifadelerini kullandı.