Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde deniz kenarında avladığı balığı yiyen ayı, bir balıkçı tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesine bağlı Ginolu koyu mevkiinde balıkçılık yapan Ercan Bulut, sabah saatlerinde ağı toplamak için Karadeniz'e açıldı. Tekne ile açıldığı denizde Abana-Çatalzeytin ilçeleri arasında kalan Baş Akkaya mevkiine geldiği sırada Ercan Bulut, balık ağlarını toplarken sahilde ayı fark etti. Bir süre ayıyı izleyen Bulut, ayının balık yediğini fark etmesi üzerine cep telefonu kamerasıyla ayıyı görüntüledi. Bulut, bir süre ayıyı cep telefonu kamerasıyla çekti. Bu sırada teknenin sesinden rahatsız olan ayı, avladığı balığı da alarak ormanlık alana doğru ilerledi ve gözden kayboldu.

Çatalzeytin'in Ginolu Mahallesinde ikamet ettiklerini söyleyen balıkçı Ercan Bulut, '4 kuşaktır balıkçılık yapıyoruz. Dededen toruna, en son kuşak olarak ben balıkçığı devam ettiriyorum. Sabahleyin balık ağlarını kaldırmaya gittiğimizde deniz kenarında bir ayı gördük. Bizim için güzel bir anı oldu. Ayı, balık yiyordu. Bizde ayıyı çektik. Videomuzu çektik, güzel bir anı oldu. Bizde bunu sosyal medyada paylaşmak istedik' dedi.