Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden biri olan Van'da, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte canlı hayvan pazarında hareketlilik başladı.

Besiciler, bin bir emekle yetiştirdikleri kurbanlıkları görücüye çıkarırken, bu yıl fiyatlarda geçen yıla oranla büyük bir artış yaşanmadığını ve bayramdan umutlu olduklarını ifade etti. Van'ın İpekyolu ilçesinde kurulan canlı hayvan pazarında küçükbaş hayvanlar 15 bin liradan başlayan fiyatlarla alıcı bulurken, büyükbaş hayvanların fiyatları ise 200 bin lira ile 500 bin lira arasında değişiyor.

'Bayrama 3 gün kala yoğunluk bekliyoruz'

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala alıcılarla sıkı pazarlıkların başladığını belirten besici Celal Meydan, pazara getirdiği danayı 400 bin liraya satışa sunduğunu söyledi. Bayramın yaklaşmasıyla hareketliğin yaşandığını ifade eden Meydan, 'Ben 400 bin liraya satışa sundum ama 300 bin lira teklif edenler var. Ortada 100 bin liralık bir fark var. Bugün 20'ye yakın kişi sordu ama henüz alan olmadı. Bizler bayrama 3 gün kala yoğunluk yaşanmasını bekliyoruz. Kaliteli hayvan burada her zaman satılıyor, bu pazarda da her zaman kaliteli hayvan mevcuttur. Şu an büyükbaş hayvanlar 200 bin liradan 500 bin liraya kadar alıcı buluyor. Şu an 415 bin lira ile en yüksek fiyata satışı ben gerçekleştirdim' dedi.