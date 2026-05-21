Tüm dünyada 21 Mayıs'ta kutlanan Uluslararası Dünya Çay Günü Rize'de de elle çay toplama etkinliği ile kutlandı.

21 Mayıs Uluslararası Dünya Çay Günü kapsamında içerisinde dev çay bardağı şeklindeki yapıyı da barındıran Çay Çarşısı'nda etkinlik düzenledi. Düzenlenen etkinlikte katılımcılar elleriyle hasadını gerçekleştirdiği çayları geleneksel örgü sepetlere koydu.

Etkinlikte konuşan ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, yaş çay kampanyasının başlangıcıyla Dünya Çay Günü'nün denk düşmesinin güzel bir rastlantı olduğunu kaydederek 'Dünya Çay Günü'nü kutluyoruz. Aynı zamanda ilk kez çayın hasat döneminin de bugüne denk gelmesi, ayrıca farklı bir rastlantı oldu. Bu anlamda tüm üreticilerimizin, tüketicilerimizin, herkesin Dünya Çay Günü'nü kutluyoruz. Dün itibarıyla kampanyayı açtık. Güzel de bir çay alımı oldu. Üreticilerimizin evsafına uygun, sağlıklı ve yabancı otlardan arındırılmış çay toplamalarını, bahçelerinden kaliteli çayları güzelce toplayıp bundan sonra her gün limitleri ölçüsünde bize vermelerini bildirmek isteriz. Zaten üreticilerimiz bunun farkında, bilincinde. Güzel bir şekilde çay kampanyamız başladı, bu şekilde devam etmesini isteriz' ifadelerini kullandı.

Rize'de çay üzerinde bir çok çalışma yürüttüklerini hatırlatan RTEÜ Rektör Yardımcısı ve aynı zamanda Çay İhtisaslaşma Koordinatörü Prof. Dr. Mete Avcı 'Kaliteli ve sürdürülebilir bir çay üretimi için üreticilerimizin doğru hasat ve üretim yöntemleriyle çayı işlemesi son derece önem arz etmektedir. Bu vesileyle çapalama, gübreleme, işleme ve üretim teknikleri açısından üniversitemizde çok farklı bilimsel çalışmalar yürütülmekte. Yine üreticilerimize, yakın zamanda birçok sosyal organizasyon gerçekleştirilerek sadece siyah çay değil, diğer çaylarla alakalı da hem üretim hem de çapalama ve gübreleme gibi süreçlerle alakalı yetkinlikler ve programlar yapmaktayız. Uluslararası Çay Günü vesilesiyle çaya emek veren, başta Sayın Zihni Derin'i rahmetle anıyor, üreticilerimizin ve çay sektöründeki paydaşlarımız için yeni sezonun hayırlara vesile olmasını, bereketli olmasını diliyorum. Herkesin Dünya Çay Günü'nü kutluyorum' şeklinde konuştu.