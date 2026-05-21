Kars Valisi Ziya Polat, Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan '7 Bölge, Tek Ruh: Geçmişten Geleceğe Anadolu' sergisine katılarak öğrencilerin çalışmalarını inceledi. Anadolu'nun tarihi, kültürel, folklorik ve gastronomik zenginliklerini yansıtan sergi, ziyaretçilerden tam not aldı.

Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen sergide Türkiye'nin yedi coğrafi bölgesi; kendine özgü kültürel değerleri, yöresel kıyafetleri, halk oyunları, geleneksel yaşam biçimleri ve mutfak kültürüyle tanıtıldı. Öğrencilerin uzun süren hazırlık sürecinin ardından ortaya koyduğu çalışmalar, renkli görüntülere sahne oldu.

Sergi alanını tek tek gezen Vali Ziya Polat, öğrencilerden hazırlanan stantlar hakkında bilgi aldı. Anadolu'nun köklü medeniyet birikiminin genç nesiller tarafından araştırılarak yaşatılmasının önemli olduğunu belirten Polat, emeği geçen öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.

Program kapsamında Karadeniz'den Ege'ye, Doğu Anadolu'dan Akdeniz'e kadar birçok bölgenin kültürel motifleri sergilendi. Yöresel yemek sunumları, el sanatları ürünleri ve folklorik ögeler ziyaretçilerin ilgisini çekti. Öğrenciler, hazırladıkları sunumlarla hem Anadolu kültürünü tanıttı hem de geçmişten geleceğe uzanan kültürel mirasa dikkat çekti.

Okul yönetimi ise serginin öğrencilerin araştırma, üretme ve kültürel değerleri tanıma becerilerine katkı sunduğunu ifade ederek, etkinliğin hazırlanmasında görev alan öğrenci ve öğretmenlere teşekkür etti.