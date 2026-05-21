Kars'ta vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalar, düzenlenen 'İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı'nda masaya yatırıldı. Kars Valisi Ziya Polat başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, kent genelindeki güvenlik uygulamaları detaylı şekilde değerlendirildi.

Valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıya ilgili kurum müdürleri, emniyet ve jandarma yetkilileri ile güvenlik birimlerinin temsilcileri katıldı. Toplantıda, il genelinde yürütülen genel asayiş ve güvenlik uygulamalarının yanı sıra sınır güvenliği ve düzensiz göçle mücadele çalışmaları ele alındı.

Kentte vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunmasına yönelik sürdürülen denetim ve uygulamalar hakkında bilgi paylaşılırken, özellikle suçun önlenmesi, kamu düzeninin sağlanması ve huzur ortamının korunmasına yönelik alınan tedbirler görüşüldü.

Toplantıda ayrıca, Kars'ın sınır hattında yürütülen güvenlik faaliyetleri değerlendirilirken, düzensiz göçle mücadele kapsamında gerçekleştirilen denetimler, kimlik kontrolleri ve koordineli çalışmalar hakkında istişarelerde bulunuldu. Güvenlik güçlerinin kent genelinde 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürdüğü vurgulandı.

Vali Ziya Polat, toplantıda yaptığı değerlendirmede, vatandaşların huzur ve güvenliği için tüm kurumların koordinasyon içerisinde çalışmalarına aralıksız devam ettiğini belirterek, kamu düzeninin korunması adına yürütülen uygulamaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Gerçekleştirilen toplantının ardından ilgili kurumlar arasında koordinasyonun artırılması ve güvenlik tedbirlerinin etkin şekilde uygulanmasına yönelik çalışmaların devam edeceği bildirildi.