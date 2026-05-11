Kars İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, toplumda dijital güvenlik bilincinin artırılmasına yönelik eğitim programı düzenlendi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirilen sempozyumda, Özel Çelik Başarı Koleji öğrencilerinin velileriyle bir araya gelindi. Programa yoğun katılım sağlanırken, dijital dünyanın beraberinde getirdiği riskler ve alınması gereken önlemler hakkında kapsamlı bilgiler paylaşıldı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personelleri tarafından verilen eğitimlerde; 'Güvenli ve Bilinçli İnternet Kullanımı', 'Ebeveynler İçin Siber Farkındalık', 'Siber Zorbalık' ve 'Teknoloji Bağımlılığı' konuları ele alındı. Özellikle çocukların internet ortamında karşılaşabileceği tehditler, sosyal medya kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar ve kişisel verilerin korunmasına yönelik alınabilecek tedbirler velilere detaylı şekilde anlatıldı.

Seminerde ayrıca, çocukların dijital ortamda maruz kalabileceği siber zorbalık olaylarının erken fark edilmesinin önemi vurgulanırken, ailelerin çocuklarıyla sağlıklı iletişim kurmasının teknoloji bağımlılığıyla mücadelede büyük rol oynadığı ifade edildi. Uzman personeller, velilere güvenli internet kullanımına ilişkin pratik önerilerde bulunarak bilinçli teknoloji kullanımının önemine dikkat çekti.

Katılımcı veliler, gerçekleştirilen bilgilendirme faaliyetinin oldukça faydalı olduğunu belirterek emeği geçen emniyet personeline teşekkür etti. Kars Emniyet Müdürlüğü yetkilileri ise toplumun her kesimine yönelik siber farkındalık çalışmalarının devam edeceğini bildirdi.