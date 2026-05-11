Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ) bünyesinde Vakıflar Haftası dolayısıyla düzenlenen 'Vakıf Kuran Kadınlar' konferansında konuşan İslami İlimler Fakültesi öğretim üyesi Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Gümüştop; tarih boyunca vakıf kuran kadınların sayısının oldukça fazla olduğunu söyledi.

Üniversitenin Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü organizasyonunda düzenlenen 'Türk-İslam Kültür ve Medeniyetinde Vakıf Kurumu ve Vakıf Kuran Kadınlar' konulu konferans; öğrenciler ve akademisyenlerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Konferansta İslami İlimler Fakültesi öğretim üyesi Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Gümüştop, Türk-İslam medeniyetinde vakıf kültürünün tarihi gelişimi, toplumsal dayanışmadaki rolü ve kadınların vakıf geleneğine katkıları hakkında bilgiler verdi. Konuşmasında vakıf kültürünün Türk milletinin tarih boyunca yaşattığı en önemli değerlerden biri olduğunu ifade eden Gümüştop, Orta Asya'dan Anadolu'ya, oradan Balkanlar'a kadar uzanan süreçte yardımlaşma ve dayanışma anlayışının toplum hayatının merkezinde yer aldığını söyledi. Vakıf kurumlarının yalnızca maddi yardımlaşmayı değil, aynı zamanda toplumsal birlik ve manevi dayanışmayı da güçlendirdiğini belirten Gümüştop, tarih boyunca vakıf kuran kadınların sayısının oldukça fazla olduğuna dikkat çekerek kadınların eğitimden sağlığa, sosyal yardımlaşmadan ibadethanelere kadar pek çok alanda toplum yararına önemli hizmetlerde bulunduğunu ifade etti.