Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NOHÜ) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen 'Kadraj İletişim Günleri', medya ve iletişim dünyasının önemli isimlerini öğrencilerle bir araya getirdi.

11-12 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinlik, Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen açılış programıyla başladı. 2 gün boyunca devam edecek organizasyonda medya profesyonelleri, akademisyenler, spikerler, yönetmenler, fotoğraf sanatçıları ve sektör temsilcileri, söyleşi, panel ve atölye çalışmalarıyla öğrencilerle buluşacak.

Açılış programında konuşan Prof. Dr. Hasan Uslu, iletişim ve medyanın günümüzde yalnızca haber verme işlevinin ötesine geçtiğini belirterek dijital iletişim çağında medyanın toplumsal algı ve gerçeklik üzerinde güçlü bir etkisi bulunduğunu ifade etti. Üniversite olarak toplumsal konulara önemseyen, etik değerlere bağlı ve sorumluluk sahibi iletişimciler yetiştirmeyi hedeflediklerini söyleyen Uslu, İletişim Fakültesi öğrencilerinin teorik eğitimin yanında uygulamalı çalışmalarla da desteklendiğini vurguladı. Rektör Uslu konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

'İki gün boyunca medya profesyonellerini akademisyenlerimiz ve öğrencilerimizle buluşturan bu önemli etkinlikte birbirinden değerli isimler söyleşi, panel ve atölyelerimizde bizlerle birlikte olacaktır. İletişim ve medya alanında teoriyle pratiği bir araya getiren bu organizasyonun öğrencilerimizin vizyonuna önemli katkılar sunacağına inanıyorum.'

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Koçyiğit ise iletişimin toplumsal bilinç oluşumundaki rolüne dikkat çekti. İletişimin yalnızca bilgi aktarımı olmadığını belirten Koçyiğit, haberin, fotoğrafın ve videonun toplum üzerinde farkındalık oluşturabilecek güçlü araçlar olduğunu ifade etti. Koçyiğit konuşmasında, iletişim çağında medyanın insan düşüncesi ve toplumsal bakış açısı üzerinde belirleyici bir hale geldiğini vurgulayarak, 'İletişim alanında çalışan herkesin taşıdığı sorumluluk her geçen gün daha da artmaktadır. Bu tür etkinlikler öğrencilerimizin yalnızca akademik bilgilerini değil, aynı zamanda düşünce gelişimlerini de desteklemektedir' ifadelerine yer verdi. Etkinlikte konuşan Gazetecilik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Duygu Ünalan ise bu yıl gerçekleştirilen yarışma ve etkinliklerde sürdürülebilirlik ile eğitim temasının öne çıkarıldığını belirtti.

İletişimin bazen bir haberle, bazen bir fotoğrafla, bazen de tek bir fikirle insanların bakış açısını değiştirebildiğini ifade eden Ünalan, öğrencilerin ortaya koyacağı fikirlerin gelecekte önemli dönüşümlere kapı aralayabileceğini belirterek iyi bir iletişimcinin yalnızca görüneni anlatan değil, görünmeyeni de gösterebilen kişi olduğuna dikkat çekti. Açılış konuşmalarının ardından TRT spor spikeri Erdoğan Arıkan öğrencilerle bir söyleşi gerçekleştirdi. Mesleki deneyimlerini paylaşan Arıkan, spor spikerliği alanındaki tecrübelerini ve medya sektöründeki değişimi genç iletişimcilere anlattı.

Program boyunca düzenlenecek söyleşi ve atölyelerde medya, habercilik, fotoğrafçılık, dijital iletişim ve sürdürülebilirlik gibi birçok başlık ele alınacak.

Öğrencilerin hem teorik bilgilerini geliştirmesi hem de sektör deneyimlerini yakından tanımasının hedeflendiği etkinliğin açılış programına akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.