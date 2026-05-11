Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 'Türkiye eğitim, öğretim süreçlerinde son 20 yılı baz aldığımızda devrim niteliğinde işler yaptı. 2002 yılında yaklaşık 350 bin dersliğimiz vardı. Rakama böyle baktığımızda ikiye katlanmış gibi gözüküyor' dedi.

İlim Yayma Vakfı'nın kuruluşunun 50. yılı nedeniyle hayata geçirilen '50. Yılda 50 Kütüphane' projesinin İstanbul etabı toplu açılış töreniyle tamamlandı. İlk toplu açılışı Malatya Suluköy Kahramanlar İlkokulu'nda gerçekleştirilen projenin İstanbul'daki 15 okuldan oluşan ikinci etabının açılış töreni, İstanbul'un tarihi eğitim kurumlarından Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi'nin ev sahipliğinde yapıldı. Açılışa Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul Valisi Davut Gül, İlim Yayma Cemiyeti Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, bazı il protokol üyeleri, bağışçılar, öğrenciler ve öğretmenler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda öğrenciler mini konser düzenledi.

Açılışta konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 'Türkiye gerçekten eğitim, öğretim süreçlerinde son 20 yılı baz aldığımızda devrim niteliğinde işler yaptı. İçinde yaşadığımız için birçok şeyin farkında değiliz. Birçok şeyi görmüyoruz. Bizler de mümkün olduğunca konuşmalarımızda katıldığımız ortamlarda 2002 öncesi Türkiye'yle ilgili bazı anekdotlar anlatıp geldiğimiz noktada bize bu başarıyı veya bu noktaya bizi taşıyan kişilere ahde vefa anlamında şükranlarımızı ifade etmek, teşekkür etmeyi bir insani, bir İslami vazife olarak görüyoruz. Türkiye'de derslik başına düşen öğrenci sayısı itibariyle öğretmen başına düşen öğrenci sayısı itibariyle fiziki kapasite itibariyle eğitim öğretim kalitesi itibariyle Türkiye maalesef dünya sıralamalarında OECD üyesi ülkeler arasında sondan ikinci, üçüncü sırada yer aldığımız bir tabloyu yaşıyorduk. Bu tabloda okullarımızdaki kütüphane gibi atölye ve laboratuvar gibi ortamlar çok da bizim açımızdan fark edilmiyordu çünkü çok daha ciddi şekilde derslik ihtiyacımız vardı' dedi.

'Bizim yaklaşık 750 bin dersliğimiz var'

Türkiye'nin şu an 750 bin dersliğinin olduğunu belirten Bakan Tekin, 'Şu an bizim yaklaşık 750 bin dersliğimiz var. 2002 yılında yaklaşık 350 bin dersliğimiz vardı. Rakamı böyle baktığımızda ikiye katlanmış gibi gözüküyor. Ama şöyle bakarsak o 350 bin dersliğin yaklaşık yarısı deprem ya da ekonomik ömrünü tamamlamak gibi gerekçelerle yıkılıp yeniden yapıldığını düşünürsek 2002 öncesinden elimizde yaklaşık 150 bin civarında derslik var. Şimdi ben bunu söyleyince birileri rahatsız oluyor. Bugün 750 bin dersliğimiz var. Ya bunu yapan insanlara, bunu yapan, bunun için kaynak ayıran siyasetçiye teşekkür etmemek haksızlık olmaz mı arkadaşlar? Geçen yıl Aralık ayında açıklanan TIMS skorlarına göre Türkiye matematik ve fen eğitiminde Avrupa'da ilk beş ülke arasındadır. Bu da bizim için çok önemli bir gösterge. 8 Eylül tarihinde de geçtiğimiz yıl bugünlerde uyguladığımız PİSA skorları açıklanacak. Ve orada da OECD Genel Sekreterinin açıklaması doğrultusunda söylüyoruz ki çok iyi bir derece bekliyoruz' diye konuştu.

'420 metrekarelik kütüphaneyi yaptık'

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan ise, 'Bu hizmeti gerçekleştirmeye karar verdiğimiz zaman bizim hayırseverlerimiz sahip çıktı. Onların da isimlerini kütüphanelerimizin kapısında yaşatıyoruz. 50 tane okulda kütüphane yapalım deyince de Milli Eğitim Bakanlığımıza sorduk. Bugün burada olduğumuz Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi de gerçekten büyük bir kütüphane alanı olmasına rağmen bir dokunuşa ihtiyacı olan okulumuzdu. Ülkemizin güzide okullarından bir tanesine 420 metrekarelik kütüphaneyi yapmış olduk. En büyük kütüphane de burası' şeklinde konuştu.

'Her yıl 4 bin kadar lise, üniversite, yüksek lisans doktor öğrencisini burslandırıyoruz'

İlim Yayma Vakfı olarak 4 bin kadar lise, üniversite, yüksek lisans doktor öğrencisini her yıl burslandırdıklarına değinen Erdoğan 'Türkiye'nin eğitimde fırsat eşitliğine bu çok önemli. Bölgeler arası dengesizliklerin giderilmesi için çok önemli. Bugüne kadar milyonu aşkın öğrenciye üniversite lise düzeyinde burs imkanı, konaklama imkanı sağlamış on binlerce akademisyene proje destekleri, yurt dışı eğitim destekleri sağlamış İlim Yayma Cemiyeti İlim Yayma Vakfı bu kütüphaneyle birlikte buradan geçecek bütün öğrencilerin de hayatına dokunmuş olacak. İlim Yayma Cemiyeti'mizde yaptığımız orta okul ve lise düzeyindeki İstanbul'da 3 bin öğrenci arkadaşımızı burslandırıyoruz. Biz İlim Yayma Vakfı olarak 4 bin kadar lise, üniversite, yüksek lisans doktor öğrencisini her yıl burslandırıyoruz' ifadelerini kullandı.

'Kitaba erişimle ilgili hiçbir problemimiz kalmadı'

Kitaba erişimle ilgili hiçbir problemin kalmadığını belirten İstanbul Valisi Davut Gül ise, 'Cumhurbaşkanımızın bütün gençlere tavsiyeleri var. Özetle; oku, düşün, uygula, neticelendir diyor. Okuyabilmesi için önce kitap olması lazım. Sayın Bakanımızın öncülüğünde İstanbul'da 6,5 milyon kitap sayımız son üç yılda 7 milyon 300 bin artarak yüzde 100'den fazla artmış oldu. Dolayısıyla da kitaba erişimle ilgili hiçbir problemimiz hamdolsun kalmadı. Güncel kitapları temin etmeye devam edeceğiz. Bundan sonraki süreçte gençlerimizin düşünmeleri, uygulamaları, neticelendirmeleri için öğretmenlerimiz başta olmak üzere bizler hep onlarla birlikte olacağız. Eğitimde fırsat eşitliğinin en iyi uygulandığı ülkelerden bir tanesi Türkiye'miz, İstanbul'umuz; bunu kendi yaşantınızda görüyorsunuz' şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Bilal Erdoğan tarafından Bakan Tekin'e tablo hediye edildi. Heyet daha sonra açılan kütüphaneyi gezdi.