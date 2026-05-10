Mersin Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından düzenlenen 2026-2027 eğitim öğretim yılı Ortaokul 5. sınıf kabul sınavı yoğun katılımla gerçekleştirildi. Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu kapsamında yapılan sınava yaklaşık 1200 öğrenci katılırken, başarılı olan toplam 60 öğrenci kayıt hakkı kazanacak.

Sınav saatinden önce okul kampüsünde yoğunluk oluştu. Öğrenciler aileleriyle birlikte sabahın erken saatlerinde okula gelirken, okul bahçesi ve çevresinde uzun kuyruklar meydana geldi. Veliler çocuklarının heyecanına ortak olurken, okul yönetimi de sınav organizasyonunun sorunsuz yürütülmesi için geniş çaplı hazırlık yaptı.

Akademik başarıyı milli ve manevi değerlerle birlikte ele alan eğitim anlayışıyla dikkat çeken okulun düzenlediği sınava gösterilen yoğun ilgi, proje okuluna olan talebi bir kez daha ortaya koydu. Modern kampüs imkanları, robotik kodlama sınıfları, akademik destek programları, sportif faaliyet alanları ve LGS odaklı eğitim sistemiyle öne çıkan okul, her yıl olduğu gibi bu yıl da binlerce öğrencinin tercihi oldu.

Sınav süresince öğrenciler sınıflarda ter dökerken, veliler okul bahçesi ve bekleme alanlarında çocuklarını bekledi. Okul yönetimi tarafından veliler için çeşitli dinlenme alanları oluşturulurken, kampüs içerisindeki düzen dikkat çekti.

Okul Müdürü Kamil Mercan, sınava gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, eğitimde sadece akademik başarıyı değil aynı zamanda karakter ve değer eğitimini de önemsediklerini söyledi.

Mercan, “Akademik başarının yanı sıra milli ve manevi değerlerin en üst düzeye taşınması hedefi doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz sınava ilginin çok yoğun olması bizleri memnun etti. Bu teveccüh aynı zamanda sorumluluğumuzu da artırıyor. Öğrencilerimizi hem akademik anlamda güçlü bireyler olarak yetiştirmeyi hem de milli ve manevi değerlerine bağlı nesiller kazandırmayı amaçlıyoruz.” dedi.

Yoğun katılım nedeniyle okul çevresinde zaman zaman hareketlilik yaşanırken, sınav organizasyonu herhangi bir aksaklık yaşanmadan tamamlandı. Sınav sonuçlarının değerlendirme sürecinin ardından başarılı olan öğrencilerin kayıt işlemlerinin başlayacağı öğrenildi.