Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yola çıkan atlar nedeniyle 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kaza, Çerkezköy ilçesi D-567 yolu Cezaevi Kavşağı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki A.P, M.E.P ve B.Ş.'nin idaresindeki 3 araç yola çıkan atlara çarpmamak için durunca zincirleme kaza meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 ekipleri sevk edildi. Herhangi can kaybı veya yaralananın olmadığı kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
