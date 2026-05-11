Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yola çıkan atlar nedeniyle 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kaza, Çerkezköy ilçesi D-567 yolu Cezaevi Kavşağı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki A.P, M.E.P ve B.Ş.'nin idaresindeki 3 araç yola çıkan atlara çarpmamak için durunca zincirleme kaza meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 ekipleri sevk edildi. Herhangi can kaybı veya yaralananın olmadığı kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.