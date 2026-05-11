Siirt'in Kurtalan ilçesinde motosikletin çarptığı 10 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre Atatürk İlkokulu karşısında yaşanan kazada yolun karşısına geçmeye çalışan Eylül Alpnar'a motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle küçük çocuk yere savrularak sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ağır yaralı çocuk, ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Eylül Alpnar'ın beyin kanaması şüphesiyle tedavi altına alındığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.