Batman'da yolcu treninin çarptığı 64 yaşındaki vatandaş yaralandı.

Olay, saat 10.30 sıralarında Huzur Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır yönünden gelen yolcu treni, yolun karşı tarafına geçmek isteyen M.S.G. (64) isimli vatandaşa çarptı. Çarpmanın etkisiyle ayağından yaralanan vatandaş için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.