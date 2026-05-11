Osmaniye'de fabrika çatısında ayağı ipe dolanan güvercin, itfaiyenin müdahalesiyle yeniden özgürlüğüne kavuştu.

Olay, kent merkezindeki bir fıstık fabrikasında meydana geldi. Fabrikanın çatısında çırpınan güvercini fark eden işçiler, kuşun ayağının ipe takıldığını görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler çatıdaki güvercine uzatma merdiveni yardımıyla ulaştı. İtfaiye eri tarafından dikkatlice bulunduğu yerden kurtarılan güvercin, kısa süre sonra yeniden kanat çırparak uçarak gözden kayboldu.