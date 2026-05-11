Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde düzenlenen Karacaoğlan Kültür ve Sanat Festivali, renkli görüntüler ve yoğun katılımla gerçekleştirildi. Karacaoğlan'ın kültürel mirasına sahip çıkılması amacıyla düzenlenen festival, mehter takımı eşliğinde gerçekleştirilen kortej yürüyüşüyle başladı.

Düziçi ilçesinde düzenlenen Karacaoğlan Kültür ve Sanat Festivali kapsamında Abdurrahman Keskiner Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri konser verirken, sanatçı Gül Ahmet Yiğit de sahne alarak katılımcılara müzik dolu anlar yaşattı. Festival alanında kurulan çocuk sanat atölyeleri ise miniklerden yoğun ilgi gördü. Etkinliklerde Ellek Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından halk oyunları gösterisi sunulurken, festival boyunca yerel aşıklar hem kendi türkülerini hem de Karacaoğlan'ın unutulmaz eserlerini seslendirdi.

Kültürel etkinlikler ve konserlerle devam eden festival, sanatçı Uğur Işılak konseriyle sona erdi.

Karacaoğlan'ın yalnızca yaşadığı dönemin değil, bugün de Anadolu insanının duygularına tercüman olan güçlü bir halk ozanı olduğu vurgulayan Düziçi Kaymakamı Kadir Yurdagül, 'Erzurumlu olunca bizim oralarda da âşıklar kültürü çok meşhurdur. Biz de çocukluğumuzdan itibaren âşıkları dinleyerek büyüdük. Âşıkların verdiği mesajları alıyorduk. Karacaoğlan da biliyorsunuz topluma mal olmuş önemli bir değerdir. Onun anlattıklarını, bizlere vermek istediği mesajları çocuklarımıza ve gençlerimize aktarabilmek, mesajlarını topluma daha iyi uyarlayabilmek ve unutulmamasını sağlamak amacıyla böyle bir organizasyon yaptık. Bu da benim için ayrı bir anlam taşıyor. Buraya geldiğim zaman Karacaoğlan'ın, aşıkların türkülerini duyunca kendimi o topraklarda hissediyorum. Ben de o kültürün içinde büyüdüğüm için bu durum bana ayrı bir duygu yaşatıyor. Hatta buraya geldikten sonra daha fazla âşık dinlemeye başladım, onu da söyleyeyim' diye konuştu.

Başkan İba: 'Karacaoğlan Düziçi'nindir, Karacaoğlan bizimdir'

Karacaoğlan'ın manevi mirasını Düziçi'nde yaşatmaya devam edeceklerini belirten Düziçi Belediye Başkanı Mustafa İba, 'Festivalimizle ilgili biliyorsunuz Türkiye'de Karacaoğlan'ın memleketi konusunda çeşitli tartışmalar oluyor. 'Oralı, buralı' gibi söylemler dile getiriliyor. Ama biz şunu söylüyoruz; Karacaoğlan Düziçi'nindir, Karacaoğlan bizimdir. Biz de parçaları olarak Karacaoğlan'ın torunlarıyız. Ona sahip çıkmak amacıyla bu yıl festivalimizin ilkini düzenledik. İnşallah bundan sonra da bu festivali geleneksel hale getirip her yıl Karacaoğlan etkinlikleri düzenleyeceğiz. Hayırlı olsun. Karacaoğlan'a sahip çıkacağız inşallah' dedi.