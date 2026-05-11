Gaziantep'te ilk kez düzenlenen ve uluslararası öğrenci diplomasisine yeni bir vizyon kazandıran GAZIMOIC 2026 (Model Organization of IslamicCooperation) Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) ev sahipliğinde, Gaziantep İl Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliği ve Gaziantep Uluslararası İmam Hatip Lisesi organizasyonuyla gerçekleştirildi.

Yaklaşık 55 farklı ülkeden 200 katılımcıyı bir araya getiren organizasyon katılımcılar tarafından tam not aldı. Gaziantep bölgesinde bir ilk olma özelliği taşıyan uluslararası simülasyon programı, dünyanın farklı coğrafyalarından gelen öğrencileri diplomasi, uluslararası ilişkiler ve ortak medeniyet bilinci etrafında buluşturdu. Katılımcılar dört gün boyunca İslam İş Birliği Teşkilatı'nın karar alma süreçlerini deneyimleyerek küresel meselelere çözüm üretmeye çalıştı.

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ile Gaziantep Uluslararası İmam Hatip Lisesi iş birliğinde gerçekleştirilen organizasyon, yaklaşık 55 farklı ülkeden 200 katılımcıyı bir araya getirdi. Türkiye'nin farklı şehirlerinden programa katılan Uluslararası İmam Hatip Lisesi öğrencileri de etkinliğe önemli katkılar sundu. Komite oturumları boyunca öğrenciler; uluslararası krizleri değerlendirme, diplomatik müzakere yürütme, çözüm önerileri geliştirme ve çok taraflı iş birliği süreçlerini deneyimleme fırsatı buldu. Program sayesinde gençler liderlik, temsil, iletişim, hitabet ve takım çalışması gibi alanlarda kendilerini geliştirme imkânı elde etti.

'Tek ümmet, sınırların ötesinde'

'Tek Ümmet, Sınırların Ötesinde' temasıyla gerçekleştirilen organizasyonun kapanış ve değerlendirme oturumlarında gençlerin sergilediği diplomatik performans büyük takdir topladı. Düzenlenen oturumlar, çalıştaylar ve komite görüşmeleri öğrencilerin akademik birikimlerini uygulamalı şekilde geliştirmelerine katkı sağladı. Program kapsamında konuşan protokol üyeleri, organizasyonun hem Gaziantep'in uluslararası eğitim vizyonu hem de gençlerin geleceğe hazırlanması açısından önemli bir adım olduğuna dikkat çekti.

'Gençlerimiz geleceğin dünyasını inşa edecek'

GİBTÜ Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir, üniversite olarak böylesine stratejik ve uluslararası niteliğe sahip bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti. Prof. Dr. Şehmus Demir, 'Bugün burada yalnızca bir simülasyon programını tamamlamıyoruz; aynı zamanda geleceğin diplomatlarını, akademisyenlerini, kanaat önderlerini ve uluslararası temsilcilerini yetiştirme yolunda çok önemli bir adımın başarıyla sonuçlanmasına şahitlik ediyoruz. GAZIMOIC 2026, farklı coğrafyalardan gelen gençlerin ortak değerler etrafında buluşabileceğini, birlikte düşünebileceğini ve birlikte çözüm üretebileceğini gösteren çok kıymetli bir platform olmuştur. Gençlerimizin dört gün boyunca ortaya koyduğu vizyon, hitabet kabiliyeti, müzakere kültürü ve diplomatik yaklaşım bizleri son derece umutlandırmıştır. Bugün dünyanın karşı karşıya olduğu savaşlar, insani krizler, göç hareketleri, iklim sorunları ve adalet arayışı gibi küresel meseleler; birbirini anlayabilen, farklılıklara saygı duyan ve ortak akılla hareket edebilen yeni nesil liderlere ihtiyaç duyuyor. İşte bu program, tam da bu bilinçle büyük bir anlam taşımaktadır. Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi olarak bizler, yalnızca akademik başarıyı değil; aynı zamanda medeniyet perspektifine sahip, evrensel düşünebilen, sorumluluk sahibi bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. GAZIMOIC 2026 gibi organizasyonlar, öğrencilerimizin uluslararası vizyon kazanmasına, kültürlerarası iletişim becerilerini geliştirmesine ve özgüvenli bireyler olarak yetişmesine önemli katkılar sunmaktadır. Burada kurulan dostlukların, gelecekte ülkeler arasında kurulacak güçlü iş birliklerinin temeli olacağına inanıyoruz. Bu organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen tüm kurumlara, akademisyenlere, öğretmenlere, organizasyon ekibine ve özellikle büyük bir özveriyle çalışan gençlerimize teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

Protokolden tam destek

Gaziantep İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı, organizasyonun Gaziantep'in eğitim alanındaki uluslararası görünürlüğüne önemli katkı sunduğunu belirterek, programın kültürlerarası etkileşim açısından tarihi bir adım olduğunu ifade etti.

Din Öğretimi Genel Müdür Yardımcısı Ömer Akmanşen ise gençlerin ortak değerler etrafında buluşmasının önemine dikkat çekerek, 'Tek Ümmet' bilincinin bu tür programlarla daha da güçlendiğini söyledi.

Açılış programı, komite oturumları, çalıştaylar ve diplomatik görüşmelerle dikkat çeken GAZIMOIC 2026, kapanış töreni ve Halfeti gezisinin ardından sona erdi.