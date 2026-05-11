Kuruluşunun 62.yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutlayan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları akademik çalışmaları ve yürüttükleri projeleriyle de sık sık gündem olmaya devam ediyor. Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu 2. sınıf öğrencileri, IB PYP 'Gezegeni Paylaşmak' teması ve 'Sürdürülebilir yaşamın gelecek için etkileri' sorgulama hattı kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte doğa ve tarımı yerinde inceleyerek keşfetme fırsatı buldu.

Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren GKV Özel İlkokulu Müdürü Ali Dirgen öğrencilerin yaparak yaşayarak öğrendiğini ve doğayı yakından tanımak, tarımsal ürünlerin nasıl ve hangi ortamlarda yetiştirildiğini gözlemlemek için bu tür projeler yürüttüklerini ifade ederek, 'GKV Özel İlkokulu ikinci sınıf öğrencilerimiz öğretmenlerinin rehberliğinde, seralarda ve açık alanlarda bitkilerin hangi şartlarda yetiştiğini gözlemleyerek tarımın yaşamımızdaki önemini yakından deneyimledi. Gezi süresince geçmişten günümüze kullanılan tarım araçlarını inceleyen öğrenciler, meyve ve sebzelerin üretimden sofraya uzanan sürecini öğrenirken yerel ürünleri ve farklı iklimlerde yetişen bitkileri de tanıma imkânı elde etti. Gerçek yaşam deneyimleriyle desteklenen bu öğrenme süreci sayesinde öğrenciler; doğa sevgisi, sorumluluk ve sürdürülebilir yaşam bilinci geliştirirken su tasarrufu ve çevre korumanın önemine yönelik farkındalık kazandı. Merak ettikleri soruları yetkililere yönelterek aktif şekilde bilgi edinen öğrenciler, süreç boyunca araştıran-sorgulayan, düşünen ve iletişim kuran IB öğrenen profili özelliklerini etkili biçimde sergiledi. Bu tür projelerimiz önümüzdeki süreçte de devam edecek' dedi.