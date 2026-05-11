Gaziantep'te kuzenler arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada kalbinden bıçaklanan Mikail U. davasında katil zanlısı Bekir U. Gaziantep 1 Ağır Ceza Mahkemesi'nde 4'üncü kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya, tutuklu sanık Bekir U., sanık avukatları, maktul aile yakınları, maktul avukatı ve tanıklar hazır bulundu. Duruşmada olay günü orada olan tanık dinlendi.

'Sanık oralardaydı'

Duruşmada tanık olarak dinlenen Volkan Ö., 'Olayın üzerinden uzun zaman geçtiği için ayrıntılarını hatırlayamıyorum. Olay yerine 2 araç gelmişti. Arabalardan inip birbirleri ile konuşuyorlardı. Konuştuktan sonra bir anda kavga başladı. Bıçak çıktı ve kavga hemen bitti. Sonra olay yerine gidip yardım etmeye çalıştık. Sanık oralardaydı. Polis geldi. Olaya dair bilgim ve görgüm bundan ibarettir' dedi.

Maktul aile, suçluların en ağır cezayı almasını istedi

Duruşmada savunma yapan sanık Bekir U., maktulün kendisine sürekli musallat olduğunu, olay günü kaçmak istediğini ancak aracının önünün kesildiğini belirterek beraatini ve tahliyesini talep etti.

Duruşma ertelendi

Mahkeme heyeti, eksik hususların giderilmesi, olay günü dosya kapsamındaki görüntülerin çözümünün yapılması için dosyanın Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesine, tutuklu sanığın tutukluluk halinin devam etmesine karar vererek davayı ileri bir tarihe erteledi.

Olay geçmişi

Gaziantep'te kuzenler arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada kalbinden bıçaklanan 1 kişi hayatını kaybetti. Olay, Şehitkamil ilçesi Ahmet Ziylan Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, daha önce ortak iş yaptığı öğrenilen kuzenler Mikail U. (34) ile B.U. (32) arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında B.U., kuzeni Mikail U.'yu kalbinden bıçakladı. Olay sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla yakındaki özel bir hastaneye kaldırılan Mikail U., tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçan katil zanlısı kuzen ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.