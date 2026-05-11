Antalya'nın Serik ilçesinde taksi ile çarpışan bisiklet sürücüsü Kazakistanlı genç olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, saat 03.00 sıralarında Serik ilçesine bağlı Belek turizm yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki A.C. idaresindeki taksi, aynı istikamette ilerleyen Kubat Amanbekov'un (27) kullandığı bisikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan genç bisikletçi ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, Kubat Amanbekov'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. 5 yıldızlı otelde garson olarak çalıştığı öğrenilen Amanbekov'un cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Taksi sürücüsü A.C. ise polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, kaza sonrası inceleme başlatıldı.