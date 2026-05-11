Van'ın Muradiye ilçesinde jandarma ekiplerince yürütülen operasyonda 2 kilogram külçe altın ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığının KOM Şube Müdürlüğü ve Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince '5607 Sayılı Kanuna Muhalefet' suçuna yönelik operasyon düzenlediği belirtildi. Açıklamada, 'İcra edilen faaliyette, Iğdır ilinden Muradiye ilçesine intikal halinde olan 27 BAY *** plakalı araç takip edilerek Muradiye ilçesi sorumluluk bölgesinde durdurularak, piyasa değeri yaklaşık 13 milyon 600 bin TL olan 2 kilogram külçe altın ele geçirilerek muhafaza altına alınmıştır. Olayla ilgili olarak şüpheliler S.D. (K/34), B.D. (E/37) ve Y.B. (E/51) isimli şahıslar hakkında adli işlemlere başlanmıştır. Güvenlik güçlerimiz tarafından kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara kararlılıkla devam edilmektedir' denildi.