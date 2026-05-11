Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile elektrikli motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Hacıakif Mahallesi'nde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.E. idaresindeki 33 U 1903 plakalı otomobil ile Y.Z. yönetimindeki 42 AVV 149 plakalı üç tekerlekli elektrikli motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen elektrikli motosikletten savrulan A.Z. ile B.A.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumunun ağır olduğu öğrenilen A.Z., acil serviste yapılan müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.