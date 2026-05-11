Adıyaman'da bir otomobilin defalarca takla atarak şarampole düştüğü anlar kameralara yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman-Gölbaşı kara yolu Karagüveç köyü yakınlarında 02 EC 456 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan Seyfullah Y., yola çıkan köpeğe çarpmamak için aniden direksiyonu kırdı. Kontrolden çıkan otomobil 6 takla atarak şarampole yuvarlandı.

Meydana gelen kaza, bir başka otomobilin araç kamerasına yansıdı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçta hasar meydana geldi. Kazadan yara almadan kurtulan Seyfullah Y., emniyet kemeri taktığı için zarar görmediğini ifade etti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.