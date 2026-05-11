Cumayeri Belediyesi tarafından Belediye Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen konser programı, izleyenlere unutulmaz bir akşam yaşattı. Belediye bünyesinde ve Gençlik Merkezi'nde eğitim gören kursiyerlerin sergilediği performanslar, salonu dolduran vatandaşlar tarafından büyük takdir topladı.

'Küçük Hamsiler' ilk sahne heyecanını yaşadı

Programın ilk bölümünde, gitar eğitimine yeni başlayan 4, 5 ve 6. sınıf öğrencilerinden oluşan 'Küçük Hamsiler' grubu sahne aldı. Minik parmakların tellerle buluştuğu bu bölümde, çocukların azmi ve performansı izleyicilerden tam not aldı.

Anneler Günü'ne özel duygusal final

Programın ikinci bölümünde ise sahne, Cumayeri kadınlarından oluşan Halk Korosu'na devredildi. Gençlik Merkezi ve Halk Eğitim kursiyerlerinin de eşlik ettiği koro, 'Anneler Günü Özel Konseri' kapsamında en güzel eserleri annelerimiz için seslendirdi. Tamamı yerel kursiyerlerden oluşan ekibin sergilediği bu uyum, ilçedeki kültür-sanat faaliyetlerinin başarısını bir kez daha gözler önüne serdi.