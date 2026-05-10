Düzce Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, engelli çocuğu olan üç fedakar anne için Anneler Günü'nde anlamlı bir sürpriz hazırlayarak, kuaför hizmeti sundu.

Düzce Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri tarafından evlerinden alınan anneler, günün yorgunluğunu ve stresini bir nebze olsun atabilmeleri için kuaföre götürüldü. Kişisel bakım hizmetlerinden faydalanan annelere Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Kılıç da eşik etti. Daha sonra Mutfak Sanatları Merkezi'ne götürülen anneler, burada çocukları ile buluştu. Kendileri için hazırlanan sürprizle duygusal anlar yaşayan anneler, uzun zamandır böyle kendilerine ait bir zaman geçirmediklerini ifade ederek, Düzce Belediyesi'ne teşekkür ettiler.