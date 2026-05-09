Düzce (İHA) - Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesi sonrası Düzceli taraftarlar Anıtpark'a akın ederek kutlama yaptı.

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun şampiyonu Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılı ekip, 33. haftada RAMS Park'ta ağırladığı Antalyaspor karşısında aldığı galibiyetle mutlu sona ulaştı. Maçın bitiş düdüğü ile birlikte Düzceli taraftarlar Anıtpark meydanında toplandı. Yüzlerce Düzceli taraftar konvoylarla, marşlarla şampiyonluğu kutladı. Öte yandan emniyet güçleri bölgede yoğun güvenlik önlemi alındı.