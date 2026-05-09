Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında RAMS Başakşehir, sahasında karşılaştığı Samsunspor'u 3-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
47. dakikada ceza sahasına doğru sokulan Amine Harit'in şutunda top üst direğe çarparak auta çıktı.
67. dakikada ceza sahası içinden Kemen'in ortasında Selke'nin şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.
77. dakikada Kemen'in ceza sahası çizgisinden vuruşunu Okan kurtardı. Dönen topu Fayzullayev ağlara gönderdi. 3-0
Stat: Fatih Terim
Hakemler: Gürcan Hasova, Selahattin Altay, Ogün Kamacı
RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Leo Duarte (Ousseynou Ba dk. 76), Jerome Opoku, Kazımcan Karataş, Olivier Kemen, Miguel Crespo (Onur Ergün dk. 76), Yusuf Sarı (Ivan Brnic dk. 76), Eldor Shomurodov, Amine Harit (Abbosbek Fayzullayev dk. 70), Bertuğ Yıldırım (Davie Selke dk. 24)
Yedekler: Onur Bulut, Nuno da Costa, Umut Güneş, Christopher Operi, Doğan Alemdar
Teknik Direktör: Nuri Şahin
Samsunspor: Okan Kocuk, Joe Mendes (Zeki Yavru dk. 86), Lubomir Satka (Toni Borevkovic dk. 21), Rick van Drongelen, Logi Tomasson, Antoine Makoumbou, Yunus Emre Çift (Afonso Sousa dk. 74), Cherif Ndiaye, Carlo Holse, Elayis Tavsan (Enes Albak dk. 86), Marius Mouandilmadji
Yedekler: Ali Diabate, Efe Yiğit Üstün, Efe Berat Töruz
Teknik Direktör: Thorsten Fink
Goller: Shomurodov (dk. 6), Yusuf Sarı (dk. 43), Abbosbek Fayzullayev (dk. 77) (Başakşehir)
Sarı kartlar: Makoumbou, Joe Mendes (Samsunspor), Jerome Opoku, Amine Harit (Başakşehir)