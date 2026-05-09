Süper Lig'de Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesiyle birlikte İzmir'de binlerce sarı-kırmızılı taraftar, Gündoğdu Meydanı ve Kordon'u bayram yerine çevirdi.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray sahasında Antalyaspor'u 3-2 mağlup ederek ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Maçın bitiş düdüğünün ardından İzmir'de sarı-kırmızılı taraftarlar sokaklara dökülerek şampiyonluğu kutladı. İzmir'in çeşitli noktalarından araçlarıyla yola çıkan çok sayıda vatandaş, bayraklar ve kornalar eşliğinde Alsancak'a akın etti. Şampiyonluk sevincinin merkezi haline gelen Gündoğdu Meydanı ve Birinci Kordon'da toplanan binlerce taraftar, sarı-kırmızı bayraklar açıp meşaleler yakarak şampiyonluk şarkıları söyledi.

Şampiyonluk konvoyları oluşturan taraftarlar, takımlarının başarısını doyasıya yaşadı.