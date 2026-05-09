Trendyol Süper Lig'in bitimine 1 hafta kala, Galatasaray'ın şampiyonluğu garantilemesinin ardından Bartın'da taraftarlar büyük sevinç yaşadı. Marşlar ve korna sesleri eşliğinde şehir turu atan taraftarlara, şehir merkezindeki taraftarlar da eşlik etti. Meşaleler eşliğinde ana yolu kapatan taraftarlar, bir süreliğine ulaşım tamamen durdu. Polislerin araya girmesi ile yol yeniden ulaşıma açılırken, yakılan meşalelerden çıkan dumanlar ise şehri kapladı.

Tezahüratlar eşliğinde eğlenen taraftarlar, atılan havai fişeklerle galibiyeti ve şampiyonluğu kutladı.