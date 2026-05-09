Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Eyüpspor, konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup etti.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Halil Umut Meler, Ceyhun Sesigüzel, Abdullah Bora Özkara

Eyüpspor: Jankat Yılmaz, Calegari (Manga dk. 87), Bedirhan Özyurt, Claro, Umut Meraş, Taşkın İlter (Yao dk. 63), Radu (Talha Ülvan dk. 72), Legowski (Emre Akbaba dk. 87), Baran Ali Gezek, Metehan Altunbaş (Pintor dk. 72), Umut Bozok

Galatasaray'ın şampiyonluğu Adana'da coşkuyla kutlandı
Galatasaray'ın şampiyonluğu Adana'da coşkuyla kutlandı
İçeriği Görüntüle

Teknik Direktör: Atila Gerin

Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat Pala, Mocsi (Augusto dk. 46), Samet Akaydin, Hojer (Emrecan Bulut dk. 70), Olawoyin (Sagnan dk. 46), Taylan Antalyalı, Mebude, Laçi, Mihaila (Halil Dervişoğlu dk. 46), Ali Sowe (Pierrot dk. 73)

Teknik Direktör: Recep Uçar

Goller: Umut Bozok (dk. 18 pen.), Metehan Altunbaş (dk. 29), Calegari (dk. 45), Emre Akbaba (dk. 88) (Eyüpspor)

Kaynak: İHA