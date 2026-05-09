Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Eyüpspor, konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup etti.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Halil Umut Meler, Ceyhun Sesigüzel, Abdullah Bora Özkara
Eyüpspor: Jankat Yılmaz, Calegari (Manga dk. 87), Bedirhan Özyurt, Claro, Umut Meraş, Taşkın İlter (Yao dk. 63), Radu (Talha Ülvan dk. 72), Legowski (Emre Akbaba dk. 87), Baran Ali Gezek, Metehan Altunbaş (Pintor dk. 72), Umut Bozok
Teknik Direktör: Atila Gerin
Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat Pala, Mocsi (Augusto dk. 46), Samet Akaydin, Hojer (Emrecan Bulut dk. 70), Olawoyin (Sagnan dk. 46), Taylan Antalyalı, Mebude, Laçi, Mihaila (Halil Dervişoğlu dk. 46), Ali Sowe (Pierrot dk. 73)
Teknik Direktör: Recep Uçar
Goller: Umut Bozok (dk. 18 pen.), Metehan Altunbaş (dk. 29), Calegari (dk. 45), Emre Akbaba (dk. 88) (Eyüpspor)