Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, sahasında Antalyaspor'u 4-2 yenerek üst üste 4. kez şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-kırmızılı ekibin şampiyonluğu kentte büyük sevince neden oldu. Atatürk Bulvarı, Rabia Meydanı'nda buluşan binlerce taraftar, ellerinde meşalelerle kutlama yaptı. Kutlamalar sırasında bir grup taraftar, Fenerbahçe'nin maket tabutunu omuzlarda taşıdı. Kentte Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları devam ediyor.