Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında RAMS Başakşehir, Samsunspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
4. dakikada Satka'nın müdahalesiyle Bertuğ yerde kaldı. Hakem beyaz noktayı gösterdi.
6. dakikada Shomurodov kalenin sağ üst köşesine vuruşunda top filelerle buluştu. 1-0
19. dakikada Bertuğ'un kafayla soldaki Shomurodov indirdiği topta Shomurodov tekrar Bertuğ'u gördü. Bertuğ'un şutu kalenin üstünden auta çıktı.
29. dakikada Brnic sağ kanattan getirdiği topu ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta kaleci Okan topu kurtardı.
32. dakikada Holse'nin pasında Elayis Tavsan ceza sahasında Kazımcan'ı çalımlayarak vuruş açısı yakaladı. Sağ çaprazdan kaleye vurduğu şut üstten auta çıktı.
43. dakikada Shomurodov'un pasıyla Yusuf ceza sahasına girdi. Kaleciyle karşı karşıya vuruşunda topu Okan'ın bacakları altından ağlara gönderdi. 2-0
45+1. dakikada Yusuf'un penaltı noktası sağından sol ayağıyla yaptığı vuruşta kaleci Okan, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Stat: Fatih Terim
Hakemler: Gürcan Hasova, Selahattin Altay, Ogün Kamacı
RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Leo Duarte, Jerome Opoku, Kazımcan Karataş, Olivier Kemen, Miguel Crespo, Yusuf Sarı, Eldor Shomurodov, Amine Harit, Bertuğ Yıldırım (Davie Selke dk. 24)
Yedekler: Onur Ergün, Onur Bulut, Nuno da Costa, Abbosbek Fayzullayev, Umut Güneş, Christopher Operi, Ousseynou Ba, Ivan Brnic, Doğan Alemdar
Teknik Direktör: Nuri Şahin
Samsunspor: Okan Kocuk, Joe Mendes, Lubomir Satka (Toni Borevkovic dk. 21), Rick van Drongelen, Logi Tomasson, Antoine Makoumbou, Yunus Emre Çift, Cherif Ndiaye, Carlo Holse, Elayis Tavsan, Marius Mouandilmadji,
Yedekler: Ali Diabate, Zeki Yavru, Enes Albak, Efe Yiğit Üstün, Efe Berat Töruz, Afonso Sousa
Teknik Direktör: Thorsten Fink
Goller: Shomurodov (dk. 6), Yusuf Sarı (dk. 43) (Başakşehir)
Sarı kart: Makoumbou(Samsunspor)