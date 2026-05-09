Galatasaray'ın 26. şampiyonluğu Gaziantep'te binlerce taraftar tarafından coşkuyla kutlandı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Antalyaspor'u 4-2 mağlup ederek üst üste dördüncü, toplamda ise 26. şampiyonluğuna ulaştı. Sarı-kırmızılıların şampiyonluk coşkusu Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Gaziantep'te de coşkuyla kutlandı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte üniversite Meydanı'nda toplanan binlerce Galatasaraylı taraftar meşaleler, marşlar, konvoylar, kornalar ve ve tezahüratlarla şampiyonluk coşkusunu yaşadı. Şampiyonluk coşkusuna bazı Fenerbahçe taraftarları da katıldı. Fenerbahçeli bir kadın taraftar ise Galatasaraylı taraftarlara üçlü çektirdi.

Gaziantep'teki şampiyonluk coşkusu gece geç saatlere kadar devam etti.