Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan maçın ardından, 'Bu sene takım ruhuyla ligde kaldık. 16 yıl aradan sonra döndük. Çok da iyi döndük' dedi.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Kocaelispor sahasında Fatih Karagümrük'e 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan maçı ve sezonu değerlendirdi. Gelecek sezona dair transferle ilgili ipuçları da veren Selçuk İnan, 'Yarın anneler günü. Annelerimizin gününü kutlayarak başlamak istiyorum. Zor maç olacağını biliyorduk. Bu şekilde kısır geçmesi beklediğimiz bir şeydi. Sahada mücadele vardı ama kalite olarak iki takım da eksikti. Maç 0-0 bitecek gibiyken belki de gol atan avantajlı olacaktı. İlk geldiklerinde golü attılar ve maç böyle bitti. Sonra daha fazla ofansif oynamaya çalıştık, değişiklikler yaptık. 1-2 pozisyonumuz da vardı ama değerlendiremedik. Evimizdeki son maçı kazanarak bitirmek istiyorduk. Nasip olmadı' dedi.

'Hakemlerden yana iyi bir senemiz olmadı'

Muhabirlerin hatırlatması üzerine Bölgesel Amatör Lig'den (BAL) statü gereği en yüksek ikinci puanı toplamasına rağmen küme düşen Karamürsel'e geçmiş olsun dileklerini ileten Selçuk İnan sezonu hakemler açısından değerlendirdi. İnan, 'Hakemlerle ilgili bazen sert cümleler kurduğumuz oldu. Bazen de daha yumuşak geçmeye çalıştım. En nihayetinde Türk hakemler bizim hakemlerimiz ve lige onlarla devam ediyoruz. 'Bir sezon boyunca memnun musunuz?' diye sorarsanız açıkça değilim diyebilirim. Hakemlerle ilgili lehte bir şey istemiyoruz ama bu kadar aleyhte olması kabul edilebilir bir durum değil. Ben etmedim. O yüzden bu sene hakem açısından çok iyi bir senemiz olmadı diyebilirim' diye konuştu.

'Bu sene takım ruhuyla ligde kaldık'

Gelecek sezonla ilgili bir süredir çalışma içinde olduklarının altını çizen genç teknik adam, 'Daha dinamik, belki daha genç, ofansif anlamda daha fazla katkı sağlayacak oyuncular üzerinde çalışıyoruz. Tabii ki herkesin bildiği sorunlar üzerine de kafa yoruyoruz. Bunun yanı sıra psikolojik sorunlar da tabii ki mevcut. Buraya geldiğimden beri hep dürüst olmaya çalıştım. Birkaç haftadır teknik dışında da sorunlar yaşıyoruz. Kocaelispor çok büyük kulüp, camia ve şehir. Ama finansal açıdan bayağı sıkıntı çekiyoruz. Oyuncularımız yansıtmamaya çalışıyor. Onları idare etmek yorucu olabiliyor. Önümüzdeki sezon finansal sorunları fazlasıyla yaşamayız inşallah. Sitem demeyelim de hatırlatma olsun. Ligde kalmak, bu ligde mücadele etmek çok kolay değil. Birkaç haftadır mücadele ediyoruz, kazanmak istiyoruz. Çok zor lig. Hiçbir takımın birbirinden farkı yok, güçlü ve kalite farkı yok. Biz takım ruhuyla ligde kalma başarısı gösterdik. Seneye daha iyisini yapmamız gerekiyor. Oyuncular adına bir şeyler söylemem gerekirse; büyük fedakarlık yaptılar ve bu takımı ligde tuttular. Son haftalarda yaşadığımız performans düşüklüğü de; eski futbolcu olarak düşüncem; sözleşmesi biten oyuncular, kiralık oyuncular var. Bu belirsizlikte maça konsantre olmak, takıma yardımcı olmak da çok kolay değil. Bunları da anlayabiliyorum. İyisiyle kötüsüyle anlamlı sezonu geride bırakıyoruz' yanıtını verdi.

'Kocaelispor her zaman daha iyisini hak ediyor'

Antalya maçından sonra gelecek sezonla ilgili planlamaları paylaşacaklarını belirten Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, 'Kocaelispor her zaman en iyisini hak ediyor. Daha yukarılarda olması gerekiyor. Ama bende hayatım boyunca şampiyonluklar yaşadım, şampiyonluklara oynadım. İkincilik beni hiç tatmin etmedi. Hep kazanmayı istedim. Bunu oyuncularıma aşılamaya çalışıyorum ama dile getirdiğiniz eksiklikler, özellikle günümüzde çok yabana atılacak dertler değil. Tabii ki bu bahane değil. Rakip takımı nasıl yenebiliriz, sıkıntıya düşürebiliriz, nasıl maç kazanırız diye düşünüyor ve oyuncularımla paylaşıyorum. Ama bazen bu kadar yapabiliyorsunuz. Özeleştiri de yapıyoruz. Her gün sıkıntıları çözmek için çalışıyoruz. Hedef ne olursa olsun her zaman daha iyisi olmalı' şeklinde konuştu.

'Geri döndük. Çok da iyi döndük'

Sezonun manşetini veren Selçuk İnan, 'Geri döndük. Bence çok da iyi döndük. 16 yıl aradan sonra böylesine zorlu bir ligde bu kadar sıkıntıların içinde; hakem derseniz, finansal derseniz, ne derseniz deyin. İçimde fırtınalar kopuyor. Her zaman dışarı yansıtılmaz ama yaptığımız iş öyle kolay bir iş değildi. Hayatım boyunca mütavazı oldum, öyle de davranmaya çalıştım. Hep insanlar benden daha fazlasını istesin istedim. Eleştirilere hep açık oldum. Ama bu sene iyi iş çıkardım' sözlerini kaydetti.