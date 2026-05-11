Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ve Düzce Meslek Yüksekokulu iş birliğiyle düzenlenen '6. Uluslararası Mühendislik Araştırmaları Sempozyumu düzenlendi.

Cumhuriyet Konferans Salonu'nda programa açılış konuşmasını gerçekleştiren Düzce Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ali Etem Gürel, 2015 yılında başladıkları ve pandemi dönemi dışında kesintisiz bir şekilde sürdürdükleri Uluslararası Mühendislik Araştırmaları Sempozyumu'nun altıncısını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Bugüne kadar sempozyumlarda 2 bin bildirinin yayınlandığını ve 200 makalenin de dergilerde indekslendiğini belirten Gürel, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir başta olmak üzere, Düzenleme Kurulundaki akademisyenlere ve Düzce Üniversitesi birimlerine emekleri için teşekkür etti.

'Mühendislik multidisipliner haline geldi'

Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, mühendislik alanındaki bilimsel çalışmaların, toplumsal kalkınmanın ve sürdürülebilir geleceğin yapı taşları olduğunu ifade ederek mühendisliğin, analiz ve analitik düşünme kabiliyetini geliştiren ve insanların ufkunu açan bir meslek olduğunu söyledi. Dünyada trendin değiştiğine ve mühendisliğin multidisipliner haline geldiğine dikkat çeken Sözbir, sistem bazında mühendislerin diğer bilimlerle birlikte çalışmasının önemi üzerinde durdu.

'Üniversitemiz mühendislik alanında Türkiye üçüncüsü'

Düzce Üniversitesi'nin mühendislik alanında ciddi hamleler yaptığının altını çizen Rektör Sözbir, Times Higher Education (THE) tarafından açıklanan sıralamada Düzce Üniversitesi'nin mühendislik alanında Türkiye üçüncüsü olduğunu vurgulayarak, bu sonucun 20 yıllık bir üniversite için büyük başarı olduğunu sözlerine ekledi. Düzce Üniversitesi mezunlarının yüzde 85,04'ü'nün kendi alanıyla ilişkili bir işte çalıştığını söyleyen Sözbir, yüzde 79,67'sinin de üniversiteye yeni başlayacak öğrencilere Düzce Üniversitesi'ni tavsiye ettiğini belirtti. Bu istatistiklerin Düzce Üniversitesi'nin eğitimdeki kalitesinin bir göstergesi olduğunu dile getiren Sözbir, verimli ve başarılı bir sempozyum temennisiyle sözlerini sonlandırdı.

'Bilim, bilginin ürüne dönüşme ve zorluklarla mücadele sanatı'

Sempozyumun onur konuğu Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Türkiye Bilimler Akademisi Asli Üyesi Prof. Dr. Sezgin Bakırdere, 'Hayatımızda Bilim, Bugünümüzde ve Yarınımızda Kimya' başlıklı konuşmasını katılımcılarla paylaştı. İnsan, bilim ve teknoloji ilişkisinden bahseden Bakırdere, merak duygusunun bilimi geliştirdiğini, teknolojinin ise bilimsel bilgiyi kullanarak insan hayatını kolaylaştırdığını ifade etti. Bilimi; bilginin ürüne dönüşme ve zorluklarla mücadele sanatı olarak nitelendiren Bakırdere, bu ilişkiyi 'Bilim=Teknoloji=Para=Güç' şeklinde açıkladı.

Kimyanın gıda, sağlık, enerji, giyim ve ulaşım gibi hayatında her alanında kullanılan bilim dalı olduğunu belirten davetli konuşmacı, Kimya ile Mühendisliğin kardeş bilim dalları olduğunu dillendirdi. Dünyanın geçmişini görmek ve devletimizin gücünü göstermek için kutuplarda bilimsel çalışmalar yapmanın önemine değinen Sezgin Bakırdere, öğrencilere hitaben 'İnovasyonu bulmak için az kullanılan yolları tercih edin, yanılmaktan korkmayın ve tecrübelerden faydalanın' diyerek sözlerini noktaladı.

Birçok bilimsel oturum gerçekleştirildi

6. Uluslararası Mühendislik Araştırmaları Sempozyumu'nun ilk gününde, Düzce Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Kültür Merkezi'nde yüz yüze birçok oturum gerçekleştirildi. Oturumlarda, tüm mühendislik alanlarında geçmiş deneyimler, yeni gelişmeler ve araştırma sonuçları paylaşılarak bilimsel tartışmalar ışığında verimli değerlendirmeler gerçekleştirildi.