Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından gençlere yönelik düzenlenen sosyal ve sportif etkinlikler kapsamında Gençlik Ofisi üyeleri, İstanbul'da unutulmaz bir gün geçirdi. Haliç'te gerçekleştirilen kano ve dragon sporu etkinliğinde gençler takım halinde kürek çekerek, hem spor yaptı hem de eğlenceli anlar yaşadı.

Düzce Belediyesi 'Spor Şehri Düzce' sloganıyla gençler için İstanbul gezisi düzenledi. İstanbul'un tarihi atmosferinde düzenlenen programda gençler, profesyonel eğitmenler eşliğinde kano ve dragon bot deneyimi yaşadı. Haliç'in eşsiz manzarasında kürek çeken gençler, etkinlikte dayanışma ve birlik duygusunu da pekiştirdi. Renkli görüntülere sahne olan etkinlik boyunca gençlerin heyecanı ve mutluluğu yüzlerine yansıdı.

Sportif faaliyetlerin yanı sıra kültürel gezi programı da düzenlendi, gençler İstanbul'un önemli manevi ve tarihi noktalarını ziyaret etti. Program kapsamında Eyüp Sultan Camii, Pierre Loti Tepesi, Ayasofya Camii, Sultanahmet Camii, Gülhane Parkı ve Fatih Sultan Mehmet Camii ziyaret edilerek gençlere şehrin tarihi ve kültürel dokusu yakından tanıtıldı. Gün boyunca bol bol fotoğraf çeken ve keyifli vakit geçiren gençler etkinlikten memnun ayrıldı.

Fatih Yalçın: 'Dolu dolu bir yaz gençlerimizi bekliyor'

Gençler için yaz boyu bir dizi etkinlik planladıklarını söyleyen Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Fatih Yalçın, etkinlik hakkında bilgiler verdi. İstanbul gezisine katılan gençlerin, gençlik ofisinden kura ile belirlendiğini söyleyen Yalçın; 'Düzce Belediye Başkanımız Dr. Faruk Özlü'nün 'Spor Şehri Düzce' sloganıyla gençlerimize tarihi ve turistik yerleri gezdiriyoruz. Biz bu etkinliğe gençlerimizi getirirken adaletli bir şekilde davranmaya çalışıyoruz. Gençlik ofisimize üye olan gençlerimiz arasından bir çekiliş gerçekleştirdik. Gençlerimize sesleniyorum, gençlik ofisimize üye olsunlar, bizim diğer etkinliklerimize katılsınlar. Bugün İstanbul Haliç'te dragon ve kano sporunu gerçekleştirdik. Kendisi Düzceli olan, İstanbul Gençlik Spor İl Şube Müdürümüz Seyda Dursun bizlere çok yardımcı oldu. Burada tüm kapıları bizlere açtılar. Bizlere bu imkanları sunan Belediye Başkanımız Dr. Faruk Özlü'ye de çok teşekkür ediyoruz. Etkinliklerimize aynı hızla devam edeceğiz. Trekking, rafting, doğa gezileri ile dolu dolu bir yaz bizi bekliyor' ifadelerini kullandı.

Unutulmaz bir deneyim yaşadılar

Etkinliğe katılan gençler ise Başkan Özlü'ye teşekkür ederek; 'Bugün unutulmaz bir deneyim yaşadık. İstanbul'un tarihi buluşma noktalarını gezdik, Haliç'te kürek çektik. Bizim açımızdan çok güzel bir etkinlik oldu. Belediye Başkanımız Dr. Faruk Özlü'ye bizlere bu imkanı sunduğu için teşekkür ediyoruz' ifadelerini kullandılar.