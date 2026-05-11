Isparta'da Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek takımı belirleyen play-off karşılaşması büyük heyecana sahne oldu. Keçiborlu Belediyespor ile Deregümü Gençlikspor arasında oynanan kritik mücadelede gülen taraf 2-0'lık skorla Keçiborlu temsilcisi oldu.

Saha ve tribünlerde tansiyon yükseldi

Karşılaşmanın son bölümlerinde ise tansiyon yükseldi. Maçın son dakikalarında protokol tribününde çıkan kavga kısa süreli gerginliğe neden olurken, olaylara güvenlik güçleri müdahale etti. Final düdüğünün ardından ise saha içinde futbolcular arasında da tartışmalar yaşandı. Gerginliğin stat dışında da devam ettiği öğrenilirken, olaylar çevrede kısa süreli paniğe neden oldu.