CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin ikinci etabı olan 'Akdeniz'in Kırkpınar'ı' olarak anılan Manavgat Belediyesi 13. Geleneksel Yağlı Pehlivan Güreşleri, büyük bir coşku ve yoğun katılımla tamamlandı.

Ilıca Er Meydanı'nda 8 Mayıs Cuma günü başlayan organizasyonda Türkiye'nin dört bir yanından yaklaşık 2 bin pehlivan, er meydanına çıktı. Başpehlivanlık boyunda ise toplam 72 güreşçi mücadele etti. Başpehlivanlık final müsabakasında Ali Gürbüz ile Feyzullah Aktürk karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada normal sürede yeniş çıkmayınca mücadele puanlamaya taşındı. Nefes kesen puanlama bölümünde Feyzullah Aktürk, rakibini mağlup ederek altın kemerin sahibi oldu. Mustafa Taş ve Serhat Elvan da üçüncülük kürsüsünü paylaştı. Güreşlerin son gününe Antalya Valisi Hulusi Şahin, Manavgat Kaymakamı Adil Karataş, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, Manavgat Belediye Başkan Vekili Av. Mehmet Çiçek, siyasi parti temsilcileri, milletvekilleri, federasyon yetkilileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tribünleri dolduran güreşseverler, gün boyu süren müsabakaları ilgiyle takip etti.

Ağalık ihalesini Hasan Özden kazandı

Geleneksel ağalık ihalesi de heyecan dolu anlara sahne oldu. İhaleyi, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da Seaden Hotelleri sahibi iş insanı Hasan Özden kazandı. Özden, 13 milyon liralık teklifiyle güreş ağalığı unvanının sahibi oldu.

Aktürk'ün şampiyonluk yolu

Başpehlivan Feyzullah Aktürk, 3 gün boyunca başarılı bir performans sergiledi. Aktürk, sırasıyla Rıza Yıldırım, Ertuğrul Dağdeviren ve Tolga Turan'ı mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Erkan Taş'ı eleyen Aktürk, yarı finalde Serhat Elvan karşısında galip gelerek adını finale yazdırdı. Finalde de Ali Gürbüz'ü puanlamada geçerek şampiyonluğa ulaştı.

Başkan vekili Çiçek'ten emeği geçenlere teşekkür

Organizasyonun ev sahibi Manavgat Belediye Başkan Vekili Av. Mehmet Çiçek, güreşlerin ardından yaptığı açıklamada, etkinliğin başarıyla tamamlanmasından büyük gurur duyduklarını belirtti. Çiçek, Manavgat'ın yağlı güreş geleneğinde önemli bir yere sahip olduğunu söyleyerek, 'Üç gün boyunca er meydanımızda ata sporumuzun en güzel örneklerini izledik. Türkiye'nin dört bir yanından gelen pehlivanlarımız, centilmence mücadele ederek bizlere çok güzel mücadeleler izletti. Manavgat Belediyesi olarak bu büyük organizasyona ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyoruz. Manavgat Belediyesi 13. Geleneksel Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin gerçekleşmesinde emeği geçen tüm kurumlarımıza, federasyonumuza, sponsorlarımıza, güreş ağamıza ve özveriyle çalışan ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürü ise tribünleri dolduran, er meydanını yalnız bırakmayan vatandaşlarımıza ediyorum' ifadelerini kullandı.