Düzce Belediyesi Çocuk Üniversitesi tarafından 'Annemle Birlikte En Güzel Gün' temalı etkinlik coşkulu şekilde gerçekleştirildi. 7-12 yaş arası çocuklar ve anneleri özelinde hazırlanan Çocuk Üniversitesi, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Kılıç'ın da hazır bulunduğu alanda atölyeler, anne-çocuk etkinlikleri ve sürpriz hediyelerin yer aldığı kutlama içeriği ile anne ve çocuklarını ağırladı.

Canlı müzik eşliğinde keyifli bir gün geçiren anneler, birbirinden eğlenceli ve renkli etkinliklerin ardından çocuklarının el emeğiyle hazırladıkları hediyelerini vermesiyle duygusal anlar yaşadı.