DÜZCE(İHA) - Düzce Vali Yardımcısı Ömer Sağlam, kırsal kalkınma desteklerinin üreticiler ve yatırımcılar için önemli bir fırsat olduğunu söyledi.

Düzce Valiliği Konferans Salonu'nda, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında bilgilendirme ve tanıtım toplantısı düzenlendi. Toplantıya; Vali Yardımcısı Ömer Sağlam, İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, muhtarlar, üreticiler ve yatırımcılar katıldı.

Son başvuru 12 Haziran

Vali Yardımcısı Ömer Sağlam, kırsal kalkınma desteklerinin üreticiler ve yatırımcılar için önemli bir fırsat olduğunu belirterek, desteklerden daha fazla yararlanılması için bilgilendirme çalışmalarının önemine dikkat çekti. Sağlam, bugüne kadar Düzce'de kırsal kalkınma alanında önemli miktarda destek sağlandığını ifade ederek, bu desteklerin üretimin artırılması ve yatırımların teşvik edilmesi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Muhtarların ve ilgili kurum temsilcilerinin bu destekleri köylerinde ve bölgelerinde duyurmasının başvuru sayısının artırılmasına katkı sağlayacağını belirten Sağlam, başvuruların son tarih olan 12 Haziran 2026 tarihine kadar yapılabileceğini ifade etti.

'Tarımsal üretim güçlendirilecek'

İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, kırsal kalkınma desteklerinin Düzce'de tarımsal üretimin güçlendirilmesi, tarımsal sanayinin geliştirilmesi, kırsalda ekonomik hareketliliğin artırılması ve katma değerli üretimin desteklenmesi açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Bakanlık tarafından yürütülen destekler kapsamında; ekonomik yatırım konularında yeni tesis, tamamlama, kapasite artırımı, modernizasyon ve otomasyon yatırımlarına hibe desteği sağlandığını ifade eden Uzun, gerekli şartları taşıyan yatırımcıların 100 bin TL ile 30 milyon TL arasındaki bütçeli yatırımları için KDV dahil yüzde 50 ile yüzde 70 oranında hibe desteğinden yararlanabileceğini kaydetti.

Uzun ayrıca, Düzce'de bugüne kadar kırsal kalkınma destekleri kapsamında önemli çalışmalar yürütüldüğünü belirterek, uygulamaya konulan 89 projeden 79'unun tamamlandığını, 16. etap sonunda 195 milyon TL toplam proje tutarı üzerinden 86 milyon TL hibe ödemesi yapıldığını ifade etti. Tarıma dayalı yatırımlar kapsamında ise iki ayrı etapta toplam 31 projenin desteklendiğini, bu projeler için yaklaşık 98 milyon TL yatırım tutarı ve yaklaşık 49 milyon TL hibe desteği sağlandığını, 28 yatırım projesinin tamamlanarak ödemelerinin üreticilere yapıldığını vurguladı.

Katılımcılar bilgilendirildi

Toplantıda, İl Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü personellerinden Ziraat Mühendisi Mustafa Kayabaşı tarafından KKYDP 17. etap proje konuları ve başvuru şartları hakkında sunum gerçekleştirildi. Aynı şubeden Ziraat Mühendisi Tuğba Üzüm ise KKYDP kapsamında tasarruflu sulama sistemlerinin desteklenmesi konusunda katılımcılara bilgilendirmede bulundu.

Program, katılımcıların sorularının cevaplandırılması ve karşılıklı değerlendirmelerin yapılmasının ardından sona erdi.