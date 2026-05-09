Düzce'de Balkan kültürünün birlik ve dayanışma ruhunu yansıtan anlamlı bir buluşma gerçekleşti. Düzce Balkan Muhacirleri tarafından düzenlenen kardeşlik yemeği, yoğun katılımla ve güçlü bir toplumsal mesajla dikkat çekti.

Düzce Balkan Muhacirleri'nin organize ettiği kardeşlik yemeği, hemşehri bağlarını güçlendiren, kültürel mirası yaşatan ve sosyal dayanışmayı pekiştiren bir etkinlik olarak öne çıktı. Farklı kuşaklardan katılımcıların bir araya geldiği programda, birlik ve beraberlik vurgusu ön plandaydı.

Dernek Başkanı Birkan Mertol, Balkan muhacirlerinin tarihi yolculuğuna ve kültürel değerlerine dikkat çekerek, bu tür organizasyonların toplumsal hafızayı diri tutmadaki rolüne vurgu yaptı.

Program kapsamında söz alan Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Sevdim ise katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada, dayanışma kültürünün önemine değinerek, organizasyona katkı sunan herkese teşekkür etti.

Katılımcıların kendilerini tanıttığı bölüm ise geceye ayrı bir renk kattı. Düzce'de Balkan kültürünü yaşatma misyonunu sürdüren dernek, bu tür organizasyonlarla hem sosyal bağları kuvvetlendirmeyi hem de kültürel değerleri yeni nesillere aktarmayı hedefliyor.