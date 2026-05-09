DÜZCE(İHA) - Düzce'nin Cumayeri ilçesi Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, 15 Mayıs'ta açılışı gerçekleştirilecek olan Cumayeri Galericiler ve Karma sanayi sitesi yönetimi ve üyeleriyle istişare toplantısında buluştu.

Cumayeri Belediye Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda, ilçenin ekonomik kalkınmasında büyük rol oynaması beklenen yeni sanayi sitesinin son durumu ele alındı. Başkan Koloğlu, açılış öncesi esnafın taleplerini dinleyerek, eksiklerin hızla giderilmesi noktasında görüş alışverişinde bulundu.

'Ortak akılla hareket ediyoruz'

Başkan Mustafa Koloğlu, sanayi sitesinin sadece bir inşaat projesi değil, Cumayeri'nin geleceğine yapılan bir yatırım olduğunu vurguladı. 15 Mayıs Cuma günü gerçekleşecek olan 1. etap anahtar teslim ve 2. etap temel atma töreni öncesinde hiçbir detayın atlanmaması için esnafla koordineli çalışıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı: 'Sanayi esnafımızın daha modern ve kullanışlı bir alanda hizmet vermesi için gün sayıyoruz. Bugün burada, yeni sanayii sitemizdeki eksikleri ve tamamlanması gereken işleri bizzat hak sahiplerinden dinleyerek çözüm yollarını kararlaştırdık. Amacımız, açılış gününde tüm esnafımızın eksiksiz bir şekilde yeni iş yerlerine kavuşmasını sağlamaktır.'

15 Mayıs'ta çifte tören

Yeni sanayi sitesi yönetimi ve üyeleri, sağlanan destek ve istişare ortamı nedeniyle Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu'na teşekkürlerini iletti. Toplantı, sanayi sitesinin çevre düzenlemesi, altyapı çalışmaları ve işletme süreçlerine dair teknik değerlendirmelerin ardından sona erdi.

Cumayeri halkının ve çevre ilçe sakinlerinin merakla beklediği büyük açılış, 15 Mayıs Cuma günü saat 14:00'te gerçekleştirilecek.