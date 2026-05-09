Düzce Üniversitesi Hukuk Topluluğu tarafından yürütülen, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ÜNİDES kapsamında desteklenen ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu iş birliğiyle gerçekleştirilen 'Farkındalık26: Yargı Dışı Alternatif Çözüm Yolları' projesi kapsamında Kamu Denetçisi Av. Dr. Fatma Benli Yalçın öğrencilerle bir araya geldi.

İstiklal Konferans Salonu'nda yoğun katılımla gerçekleştirilen etkinlik, öğrenciler tarafından büyük ilgi gördü. Programa; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Koç, Cumhuriyet Savcısı Özgür Aydoğdu, İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Enver Bozdemir, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Vahdet Tarakçı, akademik personel ve öğrenciler katılım sağladı.

Öğrencilerden 'Yargı dışı alternatif çözüm yolları' sergisi

Program kapsamında öğrenciler tarafından hazırlanan 'Yargı Dışı Alternatif Çözüm Yolları' temalı serginin açılışı gerçekleştirildi. Sergide; arabuluculuk, uzlaştırma, kamu denetçiliği ve tüketici hakem heyetleri gibi alternatif çözüm yöntemleri, öğrencilerin hazırladığı görsel çalışmalar aracılığıyla ziyaretçilere aktarıldı. Öğrencilerin üretken yapay zekâ araçlarından da yararlanarak hazırladığı eserler, katılımcılar tarafından ilgiyle incelendi.

'Hak arama kültürünün güçlenmesi büyük önem taşıyor'

Hukuk Topluluğu Danışmanı Öğr. Gör. Fatih Durmuş, proje kapsamında sergi, atölye çalışmaları, stant, söyleşi ve yarışma gibi etkinliklerle öğrencilerin alternatif çözüm yöntemlerine yönelik farkındalıklarının artırılmasının hedeflendiğini ifade etti. Alternatif çözüm yollarının hak arama hürriyeti açısından önemli bir işleve sahip olduğunu vurgulayan Durmuş, öğrencilerin bu mekanizmaları yakından tanımasının büyük önem taşıdığını belirtti.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Koç ise üniversitelerin yalnızca akademik bilgi üreten kurumlar olmadığını, aynı zamanda toplumsal farkındalık oluşturan yapılar olduğunu ifade ederek öğrenciler tarafından hazırlanan sergi ve konferansın bu açıdan önemli katkılar sunduğunu söyledi.

Kamu Denetçiliği Kurumu'nun işleyişi anlatıldı

Açılış konuşmalarının ardından program, Kamu Denetçisi Av. Dr. Fatma Benli Yalçın tarafından gerçekleştirilen konferans ile devam etti. Konuşmasında Kamu Denetçiliği Kurumu'nun yapısı, görev alanı ve çalışma usulleri hakkında kapsamlı bilgiler paylaşan Benli Yalçın, vatandaşların idare ile yaşadığı uyuşmazlıklarda mahkemeye gitmeden önce başvurabilecekleri çözüm yollarına dikkat çekti. Kamu Denetçiliği Kurumu'nun ücretsiz başvuru imkfnı sunması, vatandaş odaklı yaklaşımı ve idarenin hukuka uygun hareket etmesine katkı sağlaması bakımından önemli bir işleve sahip olduğunu belirten Benli Yalçın, kurumun özellikle hak arama kültürünün gelişmesine önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Konuşmasında gençlerin hukuk bilinci kazanmasının önemine de değinen Yalçın, bireylerin yalnızca haklarını bilmelerinin değil, bu hakları hangi yollarla arayabileceklerini de öğrenmeleri gerektiğini vurguladı. Alternatif çözüm yöntemlerinin toplumsal uzlaşı kültürünü güçlendirdiğini ifade eden Yalçın, bu yöntemlerin idare ile vatandaş arasındaki iletişimi geliştirdiğini ve uyuşmazlıkların daha kısa sürede çözüme kavuşmasına katkı sağladığını dile getirdi.

Program sonunda 'Farkındalık26: Yargı Dışı Alternatif Çözüm Yolları' projesine katkıları dolayısıyla Kamu Denetçisi Av. Dr. Fatma Benli Yalçın'a ve Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre adına Cumhuriyet Savcısı Özgür Aydoğdu'ya plaket takdim edildi.