Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde, ilde faaliyet gösteren ticari kanatlı işletmelerine yönelik hayvan sağlığının korunması, biyogüvenlik tedbirlerinin güçlendirilmesi ve hastalık risklerinin en aza indirilmesi amacıyla 31 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe giren ticari etlik ve yumurtacı kanatlı işletmelerinin biyogüvenlik kurallarına dair tebliğ ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, Düzce'de kanatlı yetiştiriciliğinin il hayvancılığı içerisinde önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, Düzce'de faaliyet gösteren 317 etlik kanatlı işletmesi ile yıllık yaklaşık 52 bin ton beyaz et üretimi gerçekleştirildiğini, yılda yaklaşık 40 milyon adet etlik tavuğun kesimhanelere sevk edildiğini ifade etti.

Düzce'nin etlik tavuk varlığı bakımından ülke genelinde yaklaşık yüzde 2'lik paya sahip olduğunu ve Türkiye sıralamasında 18'inci sırada yer aldığını vurgulayan Uzun, Düzce'de faaliyet gösteren damızlık kanatlı işletmesinde yıllık yaklaşık 10 milyon adet etlik damızlık yumurta üretildiğini, ayrıca 11 yumurtacı işletmede toplam 433 bin adet yumurtacı tavuk kapasitesiyle yıllık yaklaşık 88 milyon adet yumurta üretimi yapılarak gıda arz güvenliğine katkı sağlandığını belirtti.

İl Müdürü Esra Uzun, üretimin sürdürülebilirliği açısından yalnızca kapasite artışının yeterli olmadığını; hayvan sağlığı, halk sağlığı ve biyogüvenlik uygulamalarının etkin şekilde yürütülmesinin büyük önem taşıdığını ifade etti. Bu kapsamda, 31 Ocak 2026 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 'Ticari Etlik ve Yumurtacı Kanatlı İşletmelerinin Biyogüvenlik Kurallarına Dair Tebliğ' ile kanatlı işletmelerinde biyogüvenlik uygulamalarının daha açık, ölçülebilir ve denetlenebilir kurallara bağlandığını dile getirdi.

Toplantı kapsamında il müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şubesinde görevli Veteriner Hekim Yurdaer Saçlı tarafından 'Ticari Etlik ve Yumurtacı Kanatlı İşletmelerinin Biyogüvenlik Kurallarına Dair Tebliğ' hakkında sunum gerçekleştirildi. Sunumda işletme giriş-çıkışları, araç ve personel hareketleri, ziyaretçi kayıtları, temizlik ve dezenfeksiyon uygulamaları, ölü hayvan ve gübre yönetimi, haşere-kemirgen mücadelesi, biyogüvenlik planı ve denetim süreçleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden Sosyolog Zeliha Bulut tarafından yapılan sunumda ise Çevre Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde kanatlı işletmelerinin yükümlülükleri anlatıldı. Sunumda çevresel etki değerlendirmesi, çevre izin ve lisans süreçleri, atık su yönetimi, koku oluşumunun önlenmesi, gübre ve altlık yönetimi gibi konularda işletmelerin dikkat etmesi gereken hususlar aktarıldı.

Programda ayrıca İl Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Osman Avcı tarafından Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 17. Etap başvuru konuları ve şartları hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Toplantıda, kanatlı sektöründe sürdürülebilir üretimin devamlılığı, salgın hastalık risklerinin azaltılması, üretici kayıplarının önlenmesi, halk sağlığının korunması ve çevre mevzuatına uyumun sağlanması konularının önemine dikkat çekildi.

Toplantı, katılımcıların sorularının cevaplandırılmasının ardından sona erdi.