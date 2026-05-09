Düzce Belediyesi tarafından başlatılan ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı'nın da destek verdiği 'Mutfak Atölyesi Tarım Akademisinde Kuruluyor' projesi çerçevesinde dezavantajlı kadınlara verilecek gastronomi eğitiminin ilk ayağı gerçekleştirildi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün Düzce'nin gastronomi kenti olması noktasında hizmete açtığı ve bugüne kadar bir çok workshop etkinliğini vatandaşlarla buluşturan MSM Akademi kapılarını bu kez, MARKA ile yapılan ortaklık çerçevesinde hazırlanan 'Mutfak Atölyesi Düzce Tarım Akademisinde Kuruluyor' projesine açtı. Düzce Belediyesi Meclis Üyeleri Fahrettin Altun ve Ayşe Nimet Özer ile Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mustafa Kayıkçı'nın da ziyaret ettiği Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında desteklenen proje etkinliğinde, Tarım Akademisinde eğitim gören kursiyerlere, pastacılığın en sevilen lezzetlerinden ekler ve profiterol yapımı uygulamalı olarak öğretildi.

Akademi eğitmenleri eşliğinde doğru hamur kıvamından başlayarak, iç dolguların hazırlanmasına, krema kıvamlandırmadan şık sunum tekniklerine kadar pastacılığın tüm inceliklerinin gösterildiği etkinlikte kursiyerler, öğrendikleri bilgileri uygulamaya dökerek elleriyle ekler ve profiteroller hazırladı.

Etkinliğe katılan kursiyerler, 'Hem eğlendik hem de çok şey öğrendik. Böyle etkinliklerin devamını diliyoruz' diyerek memnuniyetlerini dile getirdi.