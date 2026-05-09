Gaziantep'te Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun 2009 yılında 43 belediye personelinin katılımıyla başlattığı kan bağışı kampanyası halkın büyük desteğiyle geleneksel kampanyaya dönüştü.

Türk Kızılayı'nın kan bağışı çalışmalarına kurumsal anlamda destek veren kurumların başında yer alan Şahinbey Belediyesi, her yıl rekor katılımla binlerce ünite kan bağışı topluyor. Şahinbey Belediyesi'nin düzenli kan bağışı bilincini artırmak amacıyla 17 yıl önce belediye personeline yönelik başlattığı kan bağışı kampanyası vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

22 bin ünite kan toplandı

Topladığı binlerce ünite kanla defalarca kan bağışı rekorunu kıran ve birçok defa kendi rekorunu egale eden Şahinbey Belediyesi, bugüne kadar ise yaklaşık 90 bin ünite kan topladı. Tek noktada kan bağışı toplama rekorunu 2013 yılında 2 bin 883 ünite kan toplayarak kıran Şahinbey Belediyesi, bu yıl 3 gün süren yeni kampanyada ise yaklaşık 22 bin ünite kan toplayarak rekorunu yineledi.

Vatandaşlar kan bağışında bulunmak için sıraya giriyor

Türk Kızılay'ına destek vermek amacıyla 'İyilik Kanımızda var', 'Vatan İçin Can, Millet İçin Kan Veririz' ve 'Kan Verelim, Spor Yapalım ve Sağlıklı Kalalım' sloganlarıyla düzenlenen kampanyalara Gaziantep halkı büyük destek verdi. Her yıl binlerce kişinin katıldığı kampanya kapsamında kan vermeye gelen vatandaşlar, adeta festival alanına dönüşen 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda kan bağışında bulunmak için sıraya giriyor. Kan bağışını artırmak için başlatılan kampanyaya vatandaşların yanı sıra kurumlar, sivil toplum kuruluşları, belediye personeli ve aileleri de büyük destek veriyor.

Toplumun her kesiminden kampanyaya destek

Toplumun her kesiminin destek verdiği kampanya kapsamında her yıl binlerce ünite kan toplanıyor. Kampanyaya ilgi her geçen yıl artarken, hayat kurtarma mücadelesine destek olan vatandaşlara ise spor ayakkabısı hediye ediliyor. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, geleneksel hale gelen ve bu yıl 17'ncisi düzenlenen kan bağışı kampanyasına Gaziantep halkının büyük destek verdiğini söyledi. Adeta panayır ve festival havasında vatandaşların kan bağışında bulunduğunu belirten Tahmazoğlu, Mehter Takımı'nın konser verdiği ve müzikler eşliğinde halk oyunlarının oynandığı meydanda kan bağışı etkinliğine katılan herkese teşekkür etti. Tahmazoğlu, 'Şahinbey Belediyesi olarak geleneksel hale getirdiğimiz kan bağışı kampanyamızı 17 yıl önce kendi belediye personellerimizle başlattık. 3 gün süren kampanyamız bir şölen ve bir festival havasında coşkuyla gerçekleşti. Bu yıl yeni bir rekora imza atmak üzereyiz. 2 gün önce kan bağışına başlarken 20 bin ünite kan hedefi koymuştuk. Dün itibariyle 14 bin sayısına ulaştık. İnşallah bugün 20 bini de aşarak yeni hedeflere doğru koşacağız. Kan bağışı için gelen tüm vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum' dedi.

'Kampanyamız gelecek yıllarda daha da büyüyecek'

Kan bağışının önemine değinen Tahmazoğlu, 'Kan bağışı insanın kendi sağlığı açısından çok önemli ve vücudumuz yeniden taze kan üreterek daha sağlıklı olmamızı sağlıyor. Kan veren vatandaşlarımız hiç tanımadığı 3 vatandaşımıza umut oluyor. Kan bağışında bulunan vatandaşlarımıza teşekkür ederim. Çünkü kan ihtiyacı olanlara şifa ve hastalıktan kurtulmasına da vesile oluyorlar. Bundan dolayı da çok hayırlı bir iş yapıyorlar. Ben bu organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen, himaye eden valimiz Kemal Çeber'e, Türk Kızılay'ına ve belediye çalışanlarımıza ve tabi ki en önemlisi halkımıza bu yoğun desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bu kampanyamız inşallah gelecek yıllarda da bu şekilde coşkuyla devam edecek' ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan kan bağışı kampanyasına büyük destek

Kan bağışında bulunan vatandaşlardan Necmettin Annaç, 'Her sene bir veya iki defa kan veririm. Bu yılda kan verdim ve herkese de tavsiye ederim. Kan verdikten sonra sanki bulutların üzerindeymiş gibi oluyorum ve rahatlıyorum. Kan bağışında bulunmak hem sağlık açısından hem de ihtiyacı olanlara da destek vermek açısından çok önemlidir' şeklinde konuştu.

Abdullah Vanlı ise bu kampanyayı başlattığı için Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ederek, 'Kan bağışı önemli olduğu için kan veriyorum. Her yıl düzenli olarak kan veriyorum. İnsanlarımıza faydası olması için kan veriyoruz. Vatandaşlarımıza da kan vermelerini tavsiye ederim' diye konuştu.