Kahramanmaraş'ta ortaokula düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden öğretmen Ayla Kara'nın oğlu Furkan Kara, 'Anneler Günü'ne buruk girdik ancak Allah'ın izni ve annemin vesilesiyle başka anneler, evlatlarıyla birlikte girebildi' dedi.

15 Nisan'da Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi'ndeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen silahlı saldırıda öğretmen Ayla Kara ve 9 öğrenci hayatını kaybetmişti.

Öğrencilerini korumak için kendisini siper ettiği öğrenilen matematik öğretmeni Ayla Kara'nın eşi Ramazan ve oğlu, mezar başında dua etti.

Ayla Kara'nın oğlu Furkan Kara, Anneler Günü öncesi İHA muhabirine konuştu.

'Rabbim bir şekilde dayanma gücünü de veriyor'

Annesinin vefatının üzerinden günler geçmesine rağmen acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu anlatan Kara, 'Annemin aramızdan ayrılışının üzerinden günler geçti. Sanki dün olmuş gibi içimizde aynı acıyı hissediyoruz. Rabbim bir şekilde dayanma gücünü de veriyor, ona inanıyoruz. Annemin yaptığı şey çok kıymetli. Anneler Günü'ne buruk girdik ancak Allah'ın izniyle ve annemin vesilesiyle başka anneler evlatlarıyla birlikte girebildi' diye konuştu.

'Annemle gurur duyuyorum'

Annesiyle her zaman gurur duyduğunu ve bundan sonra da gurur duymaya devam edeceğini belirten Kara, 'Annem bizi karnında taşırken bizi görmeden sevdi, bizi görmeden korudu. Sıra bizde. Biz annemi görmesek de, dokunamasak da artık bir ömür onu sevmeye, onu kalbimizde taşımaya devam edeceğiz. Annemin yaptığı şey çok kıymetli. Onunla gurur duyuyorum' ifadelerini kullandı.

Öte yandan Furkan Kara, birçok kurum ile görüşmeler yaptığını ve annesinin isminin yaşatılması için gerekli çalışmaların sürdüğünü söyledi.