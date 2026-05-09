DÜZCE(İHA) - Anneler Günü dolayısıyla Düzce Belediyesi Ertan Uçar Alzheimer Hastaları Gündüz Bakım Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte Alzheimer hastası anneler unutulmadı. Duygu dolu anların yaşandığı programda müzikler eşliğinde eğlenen annelere çiçek takdim edilirken hep birlikte pasta üflediler.

Anneler Günü dolayısıyla Düzce Belediyesi Ertan Uçar Alzheimer Hastaları Gündüz Bakım Merkezi'nde anlamlı bir kutlama programı düzenlendi. Düzce Belediyesi ile hayırsever iş insanı Ertan Uçar iş birliğinde hizmet veren merkezde gerçekleştirilen etkinlik, duygu dolu anlara sahne oldu. Programa, Düzce Belediyesi Başkan Yardımcısı Ayşe Kılıç, Sosyal Hizmetler Müdürü Ümit Bayraktar, Ertan Uçar'ın eşi Zeynep Uçar ile merkezden hizmet alan vatandaşlar ve yakınları katıldı.

Etkinlik kapsamında Alzheimer Merkezi'nin bahçesi özenle süslenirken, misafirler için masalar hazırlanarak çeşitli ikramlarda bulunuldu. Müzik eşliğinde keyifli anların yaşandığı programda şarkılar söylenip pasta kesildi.

Başkan Yardımcısı Ayşe Kılıç, tüm annelerin Anneler Günü'nü kutlayarak, annelerin toplumdaki yerinin ve değerinin hiçbir zaman unutulmaması gerektiğini ifade etti.

Etkinlik sonunda Alzheimer hastası annelere çiçek takdim edilerek Anneler Günü kutlandı. Renkli görüntülerin oluştuğu program, katılımcıların hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.